"Más de 1600 años de antigüedad": arqueólogos descubren rocas en el fondo del mar conectadas a una antigua civilización

Arqueólogos que trabajan frente a las costas de Alexandria lograron recuperar gigantescos bloques de piedra pertenecientes al histórico Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo con más de 1.600 años de antigüedad . La operación permitió extraer del fondo del mar Mediterráneo piezas monumentales vinculadas a la estructura que durante siglos sirvió de guía.

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El hallazgo forma parte de las investigaciones desarrolladas por el Proyecto PHAROS, dedicado al estudio y reconstrucción digital del antiguo faro construido en el siglo III antes de Cristo . Los trabajos recientes permitieron sacar a la superficie 22 bloques arquitectónicos de enormes dimensiones hallados en un sitio sumergido conocido desde hace décadas.

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Entre las piezas recuperadas aparecen dinteles, jambas de puertas, umbrales y grandes losas de pavimento. Cada uno de estos bloques pesa entre 70 y 80 toneladas y los especialistas creen que integraban la entrada monumental del faro. La arqueóloga Isabelle Hairy, integrante del CNRS, explicó que la estructura combinaba elementos arquitectónicos egipcios y griegos, reflejo del intercambio cultural que caracterizó a la ciudad durante el período helenístico.

Las ruinas submarinas del Faro de Alejandría fueron detectadas por primera vez en 1968 . Sin embargo, una de las campañas más importantes comenzó en 1994 bajo la dirección del arqueólogo Jean-Yves Empereur, quien logró identificar y catalogar más de 3.300 objetos distribuidos en el lecho marino.

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Tecnología digital para reconstruir una maravilla perdida

El Proyecto PHAROS utiliza técnicas modernas para recrear virtualmente el aspecto original del faro. Cada bloque recuperado es sometido a procesos de fotogrametría de alta precisión que permiten generar modelos digitales tridimensionales extremadamente detallados.

La Dassault Systèmes Foundation indicó que los nuevos escaneos se incorporarán a una colección de más de 100 bloques ya digitalizados bajo el agua durante los últimos años. Con esa información, los investigadores reconstruyen el monumento pieza por pieza como si se tratara de un gigantesco rompecabezas arqueológico.

El faro que dominó el Mediterráneo durante siglos

El Faro fue construido bajo el reinado de Ptolomeo I y diseñado por el arquitecto Sóstrato de Cnido. La torre se levantaba sobre la isla de Faros y alcanzaba más de 100 metros de altura, lo que la convertía en una de las edificaciones humanas más altas de su época.

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Durante más de mil años funcionó como referencia esencial para los barcos que ingresaban al puerto de Alejandría. Su potente luz y su ubicación elevada permitían evitar zonas peligrosas de la costa mediterránea.

La estructura comenzó a deteriorarse tras varios terremotos. Uno de los más devastadores ocurrió en 1303 y dejó al faro prácticamente inutilizable. Con el paso del tiempo, gran parte de sus piedras fueron reutilizadas para construir el Fuerte de Qaitbay, fortaleza levantada en 1477 exactamente sobre el antiguo emplazamiento del faro.