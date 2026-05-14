14 de mayo de 2026 - 18:25

Colocar un recipiente con vinagre entre la ropa dentro del placard: por qué funciona en poco tiempo

El vinagre cada vez se guarda entre la ropa del placard, sin dejar su olor característico. Este truco intenta neutralizar aromas incómodos.

El propio aroma del vinagre puede resultar fuerte al principio pero no afecta la ropa.

El propio aroma del vinagre puede resultar fuerte al principio pero no afecta la ropa.

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Por Lucas Vasquez

El placard puede acumular olores desagradables con el paso del tiempo, especialmente en ambientes cerrados o con poca ventilación. La humedad, el encierro prolongado de la ropa y algunos tejidos favorecen la aparición de ese aroma difícil de eliminar que muchas veces persiste incluso después del lavado. El vinagre no puede faltar en esta zona.

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Este método casero es simple. Solo hay que colocar un pequeño recipiente con vinagre blanco dentro del armario. Aunque parece un truco simple, desde Good Housekeeping aseguran que este ingrediente posee propiedades capaces de neutralizar olores sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

vinagre dentro del placard
El mal olor persistente está relacionado con problemas de ventilación.

El mal olor persistente está relacionado con problemas de ventilación.

Por qué el vinagre ayuda a eliminar olores del placard y la ropa

El vinagre blanco es conocido desde hace años por sus usos domésticos relacionados con la limpieza y la desodorización de ambientes.

A diferencia de algunos aromatizantes comerciales que solamente disimulan los olores, el vinagre actúa ayudando a neutralizar las partículas responsables del mal aroma.

Por eso comenzó a utilizarse dentro de placares, cajones y sectores cerrados donde suelen concentrarse olor a humedad, encierro o humo.

  • Este ingrediente puede absorber parte de esos olores persistentes presentes en telas, madera y espacios poco ventilados.
  • De hecho, el método también empezó a aplicarse en otros sectores del hogar, como habitaciones, cocinas y ambientes donde permanecen olores difíciles de eliminar.
  • Es así que el vinagre puede permanecer varios días en ambientes cerrados para ayudar a reducir aromas persistentes, especialmente aquellos relacionados con humo o humedad.

vinagre dentro del placard
Es uno de los trucos más eficaces y simples de aplicar en el hogar.

Es uno de los trucos más eficaces y simples de aplicar en el hogar.

Cómo colocar correctamente el vinagre dentro del placard

El procedimiento es sencillo y necesita pocos materiales:

  • Vinagre blanco.
  • Un recipiente pequeño o bowl.

Los especialistas recomiendan colocar entre 30 y 60 mililitros de vinagre blanco dentro del recipiente y dejarlo en un sector seguro del placard o entre la ropa.

  1. No hace falta utilizar grandes cantidades, ya que incluso pequeñas dosis pueden ayudar a neutralizar olores en espacios cerrados.
  2. El recipiente debe permanecer abierto para permitir que el vinagre actúe sobre el ambiente.
  3. Muchas personas lo dejan durante varios días seguidos hasta notar que el olor disminuye o desaparece.
  4. Para quienes encuentran demasiado intenso el aroma del vinagre, algunos expertos sugieren agregar unas gotas de aceites esenciales, como lavanda o limón, para suavizar el olor mientras actúa.

También recomiendan acompañar este truco con ventilación frecuente del placard y revisar si existe exceso de humedad dentro del ambiente.

vinagre dentro del placard

Colocar un pequeño recipiente con vinagre blanco dentro del placard se convirtió en una alternativa casera muy utilizada para combatir olores a humedad y encierro.

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