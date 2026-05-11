11 de mayo de 2026 - 19:35

Por qué algunos jabones están dejando de utilizarse en la limpieza y qué opciones son más saludables

Algunos jabones generan preocupación por ciertos ingredientes ocultos. Eso impulsa a que nuevas alternativas aparezcan en la limpieza de la ropa.

Cada vez existen productos eficaces para la limpieza, pero que también reducen el impacto ambiental a largo plazo.

Cada vez existen productos eficaces para la limpieza, pero que también reducen el impacto ambiental a largo plazo.

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Por Lucas Vasquez

Durante años, los detergentes líquidos fueron una de las opciones más elegidas para la limpieza de la ropa por su practicidad y capacidad para remover manchas difíciles. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a crecer una preocupación relacionada con algunos componentes desconocidos y que podrían generar consecuencias ambientales importantes.

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Ciertos polímeros sintéticos presentes en productos de limpieza tradicionales preocupan por la aparición de ingredientes que quedan en la ropa y contaminan el medio ambiente. A partir de esa información, muchas personas empezaron a buscar alternativas consideradas más saludables y menos contaminantes para el uso cotidiano.

jabón con microplásticos
El impacto no solo se relaciona con la contaminación del agua.

El impacto no solo se relaciona con la contaminación del agua.

Cuál es el ingrediente oculto que genera preocupación en algunos detergentes líquidos

  • El debate alrededor de los detergentes líquidos surgió por la presencia de microplásticos y polímeros sintéticos utilizados en varias fórmulas comerciales. Estos compuestos suelen incorporarse para mejorar la textura del producto, prolongar fragancias o aumentar la eficacia durante el lavado.
  • El problema es que muchos de esos materiales no se degradan fácilmente una vez que llegan al agua. Esto sucede porque algunas partículas pueden atravesar los sistemas de tratamiento de aguas residuales y terminar acumulándose en ríos, mares y ecosistemas naturales.

Además, varios fabricantes no siempre informan de manera clara la presencia de estos compuestos en las etiquetas. En algunos casos aparecen bajo nombres técnicos difíciles de identificar para el consumidor promedio, lo que complica reconocer qué productos contienen plásticos sintéticos.

Organizaciones como Beat The Micro Bead(dedicadas al análisis de cosméticos y productos de limpieza) también señalaron que algunos detergentes tradicionales fueron observados por incluir ingredientes asociados a polímeros no biodegradables. Aunque muchas marcas comenzaron a modificar sus fórmulas, todavía existen productos que continúan utilizando estos componentes.

jabón con microplásticos
También existe inquietud sobre la acumulación progresiva de residuos plásticos microscópicos.

También existe inquietud sobre la acumulación progresiva de residuos plásticos microscópicos.

Cuáles son las alternativas que ganan espacio en la limpieza del hogar

Frente a este escenario, comenzaron a crecer las opciones de detergentes ecológicos o productos etiquetados como libres de microplásticos. Muchas de estas alternativas eliminan polímeros sintéticos y utilizan ingredientes biodegradables que generan un menor impacto ambiental.

  • Entre las opciones más buscadas aparecen los detergentes con certificaciones ecológicas, ya que varias normas de este tipo prohíben el uso de ciertos compuestos plásticos en sus fórmulas. Esa certificación ayuda a los consumidores a identificar productos desarrollados bajo criterios más sostenibles.
  • También crecieron las propuestas de jabones sólidos para ropa, detergentes concentrados en tiras y productos elaborados con ingredientes de origen vegetal. Estas alternativas suelen utilizar menos envases plásticos y reducir la presencia de sustancias difíciles de degradar.
  • Otra tendencia que comenzó a expandirse es la elección de marcas que informan explícitamente en sus envases que no contienen microplásticos ni polímeros sintéticos.

Es así que es recomendable leer cuidadosamente las etiquetas y prestar atención a términos relacionados con polímeros artificiales o componentes no biodegradables. Aunque no todos los detergentes líquidos contienen las mismas sustancias, el interés por fórmulas más limpias continúa creciendo.

jabón con microplásticos

La discusión sobre los microplásticos presentes en algunos detergentes líquidos impulsó una transformación en las preferencias de muchos consumidores. Las alternativas ecológicas, los productos biodegradables y las fórmulas libres de polímeros sintéticos comienzan a ganar terreno entre quienes buscan una limpieza más responsable con el ambiente.

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