Cuáles son los electrodomésticos que deben desenchufarse cuando se avecina una tormenta

Cuando se anuncian tormentas intensas, muchas personas se enfocan en cerrar ventanas, asegurar puertas o proteger objetos del exterior. Sin embargo, especialistas en electricidad señalan que también es importante prestar atención a lo que ocurre dentro de casa, especialmente con los electrodomésticos conectados a la corriente .

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Las tormentas eléctricas pueden provocar sobretensiones capaces de afectar seriamente televisores, computadoras y otros dispositivos sensibles. Según explican expertos de The Family Handyman , incluso un pequeño pico de tensión puede generar daños permanentes en equipos costosos que permanecen enchufados durante una descarga eléctrica cercana.

Un pequeño hábito que puede ayudar a proteger equipos costosos.

aparatos que sufren en la tormenta

Las sobretensiones eléctricas ocurren cuando el voltaje que circula por el sistema supera los niveles normales durante algunos segundos. Ese aumento repentino suele estar relacionado con rayos cercanos, cortes de energía o variaciones bruscas en la red eléctrica.

Además, algunos aparatos modernos contienen componentes mucho más sensibles que los electrodomésticos tradicionales, por lo que son especialmente vulnerables a este tipo de eventos eléctricos.

aparatos que sufren en la tormenta Los protectores contra sobretensión ayudan en ciertos casos. WEB

Qué dispositivos conviene desenchufar antes de una tormenta

El consejo principal de Carl Murawski es simple: si un aparato puede desconectarse temporalmente sin afectar necesidades básicas del hogar, lo mejor es hacerlo antes de la tormenta.

Entre los dispositivos que el electricista recomienda desenchufar aparecen:

Televisores.

Computadoras y notebooks.

y Consolas de videojuegos.

de videojuegos. Monitores.

Routers y módems.

y Impresoras.

Equipos de sonido.

de sonido. Dispositivos inteligentes del hogar.

del hogar. Cargadores de celulares y tablets.

Según el especialista, estos equipos contienen placas electrónicas delicadas que pueden dañarse fácilmente frente a una sobretensión repentina.

Murawski también aconseja priorizar aquellos objetos cuyo reemplazo resultaría más costoso o difícil. Desconectarlos apenas unos minutos antes de la tormenta puede evitar pérdidas económicas importantes.

Sin embargo, aclara que algunos electrodomésticos esenciales, como la heladera o el freezer, suelen permanecer enchufados para no interrumpir la conservación de alimentos.

Además de desenchufar dispositivos, los especialistas recomiendan evitar manipular aparatos eléctricos durante tormentas intensas y mantenerse alejados de enchufes o cables expuestos.

aparatos que sufren en la tormenta WEB

Las tormentas eléctricas no solo representan un riesgo en el exterior. Las sobretensiones pueden afectar seriamente a televisores, computadoras y otros dispositivos conectados dentro del hogar.