12 de mayo de 2026 - 11:30

Alarma en Alaska: un megatsunami de 482 metros estuvo a horas de impactar cruceros turísticos y preocupa a científicos

Un estudio liderado por la Universidad de Calgary confirma que el megatsunami de agosto de 2025 atrapó su energía dentro del fiordo, rebotando contra las rocas.

Megatsunami en Alaska: representa el segundo registro más alto de la historia tras un deslizamiento masivo de rocas.

Megatsunami en Alaska: representa el segundo registro más alto de la historia tras un deslizamiento masivo de rocas.

Foto:

Por Cristian Reta

Un crucero que zarpó del fiordo Tracy Arm, en Alaska, escapó por apenas unas horas de un megatsunami de 482 metros de altura. El fenómeno, ocurrido en agosto de 2025 y confirmado recientemente por la revista Science, representa el segundo registro más alto de la historia tras un deslizamiento masivo de rocas.

Leé además

Alan Kent cuando salvó a Chloe en 2004. La joven lo considera como de su familia.

La ayudó a nacer hace 22 años, se convirtió en parte de su familia y hoy volvió a emocionarse en su graduación

Por Cristian Reta
Destruiran miles de durazneros para evitar la saturación del mercado.

Crisis agrícola en California: destruyen 420.000 árboles de durazno para evitar el colapso del mercado

Por Cristian Reta

El desprendimiento de 64 millones de metros cúbicos de piedra ocurrió a las 5:26 de la mañana, un horario que evitó una tragedia mayor. Si el colapso de la ladera se hubiera producido seis horas más tarde, el canal habría estado lleno de embarcaciones turísticas que suelen visitar el glaciar South Sawyer.

image

El efecto campana y la trampa de energía en el fiordo

Los investigadores descubrieron que la energía de este tsunami no se comportó de forma convencional. Al quedar atrapada entre las paredes estrechas del fiordo, la ola generó pulsos superpuestos que siguieron vibrando mucho después del impacto inicial, un proceso físico que los científicos compararon con el sonido de una campana.

La verdad es que nadie estaba mirando hacia Tracy Arm porque no figuraba en ninguna lista de vigilancia de riesgos geológicos. Los expertos centraban su monitoreo en fiordos cercanos, pero el retroceso de los glaciares está dejando expuestas laderas de montañas que pierden el soporte del hielo y pueden ceder en cualquier momento.

image

El retroceso glaciar dispara el riesgo de tsunamis

Este tipo de eventos masivos se ha vuelto diez veces más frecuente en la última década en comparación con los registros históricos. Al desaparecer el hielo que presionó las rocas durante siglos, las paredes colapsan al contacto con el agua y transforman ese impulso en olas gigantescas que arrasan con todo a su paso.

El peligro no ha terminado para la región, ya que algunas partes del acantilado sobre el fiordo todavía muestran signos de inestabilidad. Por este motivo, las principales líneas de cruceros decidieron cancelar sus recorridos para la temporada 2026, entendiendo que el margen entre el primer signo de fallo y el colapso total es apenas de unos pocos minutos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nueva ordenanza vial cambia la normativa para ciclistas.

Es oficial: adiós a los ciclistas en la banquina de las rutas tras la nueva ordenanza vial

Por Cristian Reta
El roble histórico por el que una familia pagó mensualmente para evitar que lo talaran.

Intentó evitar que talaran un roble histórico, contrató un agrimensor y descubrió un error de 100 años

Por Cristian Reta
termino la secundaria con promedio 3.87 y lee como una nina de 1° grado: la demanda que expone al sistema educativo

Terminó la secundaria con promedio 3.87 y lee como una niña de 1° grado: la demanda que expone al sistema educativo

Por Andrés Aguilera
Se van los ciudadanos venezolanos de Chile y temen por falta de personal en aps de delivery

Sin repartidores: el temor en Chile por el éxodo venezolano que amenaza a las apps de delivery

Por Redacción Mundo