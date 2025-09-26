Insólito y divertido concurso en Alaska: "El oso más gordo es el más exitoso"

El estado norteamericano celebra “la semana del oso gordo” donde los visitantes podrán votar hasta el 30 de septiembre por un ganador.

En la Reserva Nacional Katmai se celebra “la semana del oso gordo” . El evento se da en el contexto de la preparación de los osos para hibernar y sobrevivir los fríos meses de invierno.

En Alaska, en la Reserva Nacional Katmai, Estados Unidos, residen aproximadamente 2.200 osos pardos. Por esta razón se celebra un evento llamado “la semana del oso gordo” su idoma orginal inglés, Fat Bear Week. Esta celebración se da en el contexto de la preparación de los osos para hibernar y sobrevivir los meses de invierno.

El concurso se basa en la premisa de que "un oso gordo es un oso exitoso" ya que esto significa que el animal está listo para atravesar la estación más fría. La elección de los visitantes se centra en aquel oso que haya ganado mayor peso, puesto que la acumulación de grasa es esencial para su supervivencia durante los meses de bajas temperaturas.

Durante la hibernación, los osos no comen ni beben y pierden hasta el 25% de su peso corporal. Su supervivencia invernal depende, por lo tanto, de la acumulación de amplias reservas de grasa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Interior/status/1970518672788836760&partner=&hide_thread=false Yes, my friends, it is that time of year: the leaves begin to change colors, the temperature cools, and the time-honored tradition of rooting for your favorite chonky bears at Katmai National Park & Preserve begins.



Voting for Fat Bear Week starts now: https://t.co/X1t6IzScBR pic.twitter.com/JQCm21uDOx — US Department of the Interior (@Interior) September 23, 2025 El concurso comenzó en 2014 cuando era solo el día martes "Fat Bear Tuesday", y en su momento solo participaron 1.700 personas. Sin embargo, en la edición de su décimo aniversario, del año 2024, más de 1.2 millones de votos fueron recibidos de alrededor de cientos de países, ganando una gran repercusión.

Cómo funciona la votación Para votar, los interesados deben ingresar a la página web de la reserva y realizar el seguimiento de cómo se preparan los osos. Para participar, en la página aparecen fotos de los osos comparando sus pesos previos (desde junio/julio) y los actuales (del mes de septiembre). El voto se registra al hacer clic o tocar las fotos del oso, y luego se debe ingresar el correo electrónico cuando se solicite.

La final y el anuncio del ganador será el día 30 de septiembre. El premio ha sido ganado anteriormente por una hembra llamada Grazer.