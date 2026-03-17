Se le pasó la estación donde debía bajar y se arrojó del tren en movimiento a 90 km/h

Un hombre de 50 años murió en España luego de arrojarse de un tren en movimiento tras advertir que había pasado la estación donde debía descender. El episodio ocurrió durante un viaje en la línea Madrid-Cáceres y derivó en un operativo que afectó la circulación ferroviaria.

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El cuerpo fue encontrado el lunes por la tarde junto a las vías en la localidad de Lagartera, en el municipio de Toledo, a varios kilómetros del punto donde se produjo el hecho.

El hombre viajaba el domingo cuando, al notar que se había pasado de la estación, activó el freno de emergencia y se lanzó desde el vagón mientras el tren circulaba a unos 90 km/h. La maquinista detuvo la marcha y revisó la zona, pero no detectó ninguna situación extraña y continuó el recorrido.

Debido a lo sucedido, la familia denunció la desaparición al día siguiente al no tener noticias de él. Esto permitió activar su búsqueda. Finalmente, el cuerpo fue hallado en una cuneta cercana a la vía , a unos dos kilómetros de la estación de Oropesa.

El hallazgo obligó a interrumpir la circulación ferroviaria durante aproximadamente una hora y media, entre las 16.20 y las 17.50, para permitir el levantamiento del cuerpo y las primeras pericias.

Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informaron la interrupción a través de sus redes sociales del servicio (media y larga distancia), indicando que se trataba de un "accidente de una persona en un punto no autorizado de paso". Una vez finalizadas las tareas, el servicio fue restablecido.

El Gobierno entró en el curso de la investigación

Desde el Gobierno español indicaron que continúa abierta la investigación sobre el fallecimiento de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en las proximidades de la estación de Oropesa (Toledo), tras un incidente ferroviario. "Se está investigando y todavía no se saben las causas", afirmó un delgado.

En ese hilo, confesó que todavía no se pudo determinar si la persona fallecida fue quien accionó el freno de emergencia, aunque "parece ser que es una posibilidad". En tanto, insistió en que todas las hipótesis siguen abiertas.

"No se sabe si se tiró, si se bajó o qué ocurrió", concluyó.