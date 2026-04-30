Un importante banco inicia el reemplazo de más de 500 mil tarjetas: todos los detalles del cambio

La nueva tarjeta Visa tendrá una validez de siete años, reduciendo la necesidad de renovaciones frecuentes, y el PIN actual seguirá siendo el mismo para operar.

Estos son los cambios que vendran para las tarjetas de estos bancos.

El banco OTP inició un proceso masivo para renovar más de 500.000 tarjetas de pago de sus clientes en Croacia. El cambio hacia el sistema Visa se realizará de forma automática y gradual hasta agosto de 2026. Los usuarios no necesitan presentar ninguna solicitud, ya que la entidad enviará los plásticos directamente a sus domicilios.

La entidad busca una transición libre de estrés para el usuario. En la primera fase se reemplazarán las tarjetas de débito y de cuentas de giro, mientras que las de crédito se enviarán en una etapa posterior. Los únicos que mantendrán sus plásticos actuales sin cambios son los poseedores de tarjetas prepagas Mastercard.

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Cómo activar la nueva tarjeta Visa y configurar billeteras digitales Al recibir la tarjeta, el usuario debe activarla mediante su primera transacción con PIN o realizando una consulta de saldo en cualquier cajero de la red propia. Es importante destacar que el código PIN actual no se modifica, lo que facilita el uso inmediato del nuevo plástico sin necesidad de memorizar nuevas claves de seguridad.

Los clientes que utilizan pagos móviles deberán dedicar unos minutos a la configuración técnica. Los datos en billeteras digitales como Apple Pay o Google Pay deben actualizarse manualmente, al igual que la información en los servicios de suscripción online donde la tarjeta esté registrada actualmente.

image Mayor duración y beneficios que se mantienen con el cambio de tarjeta Uno de los cambios más prácticos es la extensión del plazo de validez. Las nuevas tarjetas Visa tendrán una duración de siete años, superando el ciclo anterior de tres años. Esta decisión ofrece mayor comodidad al cliente y reduce el impacto ambiental al disminuir el uso de materiales plásticos a largo plazo. El proceso no afectará a los programas de beneficios vigentes. La iniciativa solidaria "OTP Zaokrui", que permite redondear los pagos para donar a hospitales pediátricos, seguirá funcionando con normalidad. Hasta ahora, este programa ha recaudado más de 1,2 millones de euros para la salud infantil en el país.