La app YPF permitirá ganar rendimientos por dinero en cuenta para competir con Mercado Pago

Desde la petrolera y el Banco Santander Argentina anunciaron un beneficio para usuarios de la aplicación, con el objetivo de ofrecer "soluciones más simples, seguras y accesibles"

Este martes, YPF y Banco Santander anunciaron el lanzamiento de una nueva función en la app YPF. Con esta actualización, los usuarios podrán obtener rendimientos sobre el dinero disponible en las cuentas de la petrolera. De esta manera, la app YPF busca competir con otras billeteras virtuales, como Mercado Pago y Ualá, que ofrecen estos rendimientos automáticos.

Según informaron desde YPF, a partir de mayo los saldos disponibles podrán generar rendimientos de dinero con la aceptación previa del usuario, quien deberá activar la función en su cuenta. Desde la petrolera estiman que la tasa será muy competitiva, permitiendo que YPF se ubique entre las alternativas del mercado.

El objetivo de la estrategia Por otro lado, desde Santander anunciaron que la gestión de fondos y la administración de los instrumentos de inversión estarán a cargo de Santander Asset Management Argentina, lo que permitirá que los rendimientos sobre los saldos en las cuentas de los usuarios sea de manera automática.

“Simplificar la gestión del dinero y generar valor en el día a día de las personas es uno de los ejes de nuestra estrategia. Esta funcionalidad es un paso concreto en ese camino, porque permite que millones de usuarios accedan a una solución de ahorro e inversión de forma simple y directamente desde la app que ya utilizan", señaló José Bandin, Head de Retail & Comercial Banking y Wealth Management & Insurance de Santander Argentina.

Por su lado, desde YPF señalaron el objetivo de su estrategia. "El dinero en cuenta es hoy el medio de pago más utilizado dentro de la aplicación. Con esta nueva funcionalidad, proyectamos acelerar su adopción, crecer y consolidar su uso, apoyados en una propuesta de valor que combina eficiencia para todo el ecosistema y una de las tasas de rendimiento más altas del mercado para el usuario”, señaló Mauro Cercós, Gerente General de YPF Digital.