7 de abril de 2026 - 19:03

Crece la morosidad en Argentina: Mercado Pago detectó un fuerte retraso en el pago de créditos

La fintech nacional advirtió un importante incremento en los niveles de irregularidad en comparación con el año pasado. Qué pasa con la morosidad en cada segmento.

Mercado Pago detectó una fuerte suba en las irregularidades crediticias

Mercado Pago detectó una fuerte suba en las irregularidades crediticias

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Durante el último año, el sistema financiero argentino registró un aumento importante en los niveles de morosidad en diferentes sectores. Los créditos otorgados a personas físicas fueron los que más nivel de irregularidad crediticia detectaron, con un aumento sostenido.

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Según datos de la Central de Deudores (CENDEU), la billetera virtual, Mercado Pago registró un salto considerable en su ratio de irregularidad que subió de 5,5% a 14,7% en un año. En este contexto, desde Mercado Pago informaron que la plataforma se encuentra en línea con la tasa de mora de los bancos privados del país al observar el segmento de personas físicas. "Nuestra tasa de irregularidad es del 14,7%. Este nivel es comparable al de la banca privada y está significativamente por debajo del promedio de irregularidad de entidades no bancarias (23,9%, según el último dato del BCRA)", señalaron a Infobae.

Asimismo, desde la entidad indicaron que la mayor parte de su cartera de créditos está dirigida a personas físicas, es decir, familias y consumidores en general. Durante el último año, la mora en Mercado Pago se triplicó, reflejando un deterioro de la capacidad de pago de este segmento de la banca tradicional.

Morosidad en cada segmento

Según detalló el último informe sobre Bancos del Banco Central, la mora de créditos a hogares aumentó de 2,67% a 10,6% en un año. El financiamiento al sector privado alcanzó el 6,4%. Las empresas, por su lado, mostraron un nivel de 2,8% aunque se muestran diferencias entre los tamaños y sectores.

Deudas, plata
Aumenta la morosidad en Argentina

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Por otro lado, los préstamos personales se ubicaron en 13,2% mientras que los atrasos en tarjetas de crédito alcanzaron el 11%. Respecto a las líneas prendarias, las irregularidades crediticias alcanzaron el 6,3% y en hipotecarios 1,3%

Marcos Galperin habló sobre los niveles de deuda en las familias

Respecto a las cifras sobre la morosidad en Argentina relevadas por la Central de Deudores, el fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin compartió un posteo en sus redes sociales y señaló que, a pesar de estos datos, la Argentina tiene el menor ratio de deuda/PBI

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"Escuchando a los periodistas argentinos tan preocupados por el nivel de deuda de las familias nunca te imaginarías que Argentina tiene el menor ratio de deuda/PBI de todo el continente excepto a Haití y Venezuela. Tenemos un ratio de deuda/PBI menor que los países de África", expresó en su cuenta de X

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