El extraño comunicado que recibieron los comerciantes de Mendoza por parte de Mercado Pago

Los comerciantes que operan con el posnet de Mercado Pago sufrieron una actualización de montos. La explicación que dio la empresa y la respuesta del Gobierno.

Los comerciantes que operan con plataformas digitales recibieron un comunicado que advertía que recibirían un incremento en las alícuotas que pagan quienes utilizan en posnet de Mercado Pago. La comunicación generó preocupación y molestia en el Gobierno debido a que allí se expresaba que el motivo se debía a un aumento en la alícuota de Ingresos Brutos.

“Hace años que no se incrementa este impuesto en Mendoza”, expresó el ministro de Hacienda Víctor Fayad. Agregó que lo que sí se hizo fue una recategorización de una parte de los servicios que ofrece Mercado Libre a través de la empresa Mercado Pago. Ahora, ciertas transacciones deben registrarse bajo una naturaleza diferente que es la correspondiente a servicios financieros.

La modificación se dio así para los servicios que no se encuadran en un contexto comercial ordinario. De este modo, la alícuota no fue modificada sino que hubo una recategorización. Esto implicó un aumento para dichos servicios financieros de 0,02% ya que se pasó –en esos casos- de una alícuota de 0,85 a 0,87. “En una transacción de un millón de pesos, la diferencia sería de $200”, ejemplificó el ministro.

Desde la Cámara Empresaria de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys) ratificaron la existencia del comunicado por parte de la empresa mencionada. La molestia del Gobierno tuvo que ver con el comunicado que acusó al Gobierno de suba de impuestos cuando en realidad se trató de una recategorización. “Fue una reasignación de determinadas operaciones a una categoría fiscal más acorde a su funcionamiento”, sumó Fayad.

Más allá de que el impacto real en estas operaciones es bajo, la recategorización a Mercado Pago se suma a la carga impositiva generalizada que complica a cada vez más comercios. El impuesto a los débitos y créditos es uno de los más regresivos ya que no solo encarece el proceso sino que es difícil de trasladar o explicar a los clientes. En el caso de las billeteras sucede algo similar.