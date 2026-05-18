Vuelos directos de Ezeiza a Tel Aviv: el Gobierno autorizó a la aerolínea israelí, ¿cuánto cuesta el viaje?

La empresa El Al Israel Airlines ("Hacia el cielo") fue autorizada este lunes por el Gobierno nacional para operar con vuelos regulares entre Argentina e Israel. La ruta directa, inédita en el sector aéreo y también estímulo para conectar a viajes en Medio Oriente, empezará el 29 de noviembre con dos frecuencias semanales.

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"Autorizar a la empresa israelí EL AL ISRAEL AIRLINES LTD a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, entre punto/s del Estado de Israel, punto/s en la República Argentina, puntos intermedios y puntos más allá", indica la disposición 6/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa dice, además, que la firma israelí cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos para la prestación de los servicios solicitados.

El servicio unirá ambos destinos en un tiempo neto de vuelo de entre 15 y 16 horas, utilizando aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner con capacidad para 271 pasajeros. Las salidas desde Ezeiza quedaron programadas para los lunes y miércoles, en tanto que los vuelos desde Tel Aviv operarán los domingos y martes.

El primer vuelo, el del 29 de noviembre, partirá desde el aeropuerto Ben Gurion a las 18.15 (hora local), con el arribo previsto en Buenos Aires a las 5.40 del día siguiente, tras más de 16 horas de viaje. En sentido inverso, el primer despegue desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza será el 30 de noviembre a las 10.45 para llegar a Tel Aviv a las 7 del día siguiente.

Aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv (Israel) Aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv (Israel) EFE

En el plano tarifario, la aerolínea de bandera israelí abrió la comercialización con pasajes ida y vuelta desde los USD 1.349 en categoría turista y USD 7.000 para el sector ejecutivo.

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, calificó la noticia como un "sueño" cumplido y un hito que abre una nueva era de intercambio entre ambas naciones.

Para dinamizar la demanda inicial, se introdujeron tarifas por tramo único a partir de los USD 773. Según informaron desde la compañía, estas opciones promocionales ya incluyen los servicios esenciales como despacho de equipaje de 23 kilogramos, comidas a bordo y reserva de asiento, apuntando a diversificar su perfil de clientes.

Hasta que comience a funcionar el vuelo directo Buenos Aires-Tel Aviv en noviembre, quienes viajan hasta la ciudad israelí deben hacer al menos una parada en Madrid, Roma o Miami, vía Aerolíneas Argentinas o Iberia, por ejemplo.