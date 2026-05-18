18 de mayo de 2026 - 13:31

Vuelos directos de Ezeiza a Tel Aviv: el Gobierno autorizó a la aerolínea israelí, ¿cuánto cuesta el viaje?

La empresa El Al fue habilitada para brindar servicios de pasajeros y cargas. La ruta tiene una duración estimada de entre 15 y 16 horas.

A partir del 29 de noviembre de 2026, Argentina e Israel contarán con una conexión aérea directa por primera vez en su historia.

A partir del 29 de noviembre de 2026, Argentina e Israel contarán con una conexión aérea directa por primera vez en su historia.

Foto:

Aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv (Israel)

Aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv (Israel)

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

El Boeing 737 MAX 8 utilizado por Arajet cuenta con asientos reclinables para hacer más cómodo el viaje de más de siete horas.

Del frío de Mendoza a Punta Cana: cómo fue el primer vuelo directo al Caribe con Arajet y cuánto dura

Por Melisa Sbrocco
Aspen (Colorado)

Cómo es volar en Copa Airlines desde Mendoza a un destino impensado: Aspen

Por Nico Nicolli

"Autorizar a la empresa israelí EL AL ISRAEL AIRLINES LTD a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, entre punto/s del Estado de Israel, punto/s en la República Argentina, puntos intermedios y puntos más allá", indica la disposición 6/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa dice, además, que la firma israelí cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos para la prestación de los servicios solicitados.

Javier Milei / Benjamín Netanyahu
Milei y el primer ministro israel&iacute; Benjamin Netanyahu comparten visi&oacute;n geopol&iacute;tica

Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu comparten visión geopolítica

Vuelos directos Argentina-Israel: horarios, frecuencias y precios

El servicio unirá ambos destinos en un tiempo neto de vuelo de entre 15 y 16 horas, utilizando aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner con capacidad para 271 pasajeros. Las salidas desde Ezeiza quedaron programadas para los lunes y miércoles, en tanto que los vuelos desde Tel Aviv operarán los domingos y martes.

El primer vuelo, el del 29 de noviembre, partirá desde el aeropuerto Ben Gurion a las 18.15 (hora local), con el arribo previsto en Buenos Aires a las 5.40 del día siguiente, tras más de 16 horas de viaje. En sentido inverso, el primer despegue desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza será el 30 de noviembre a las 10.45 para llegar a Tel Aviv a las 7 del día siguiente.

Aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv (Israel)
Aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv (Israel)

Aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv (Israel)

En el plano tarifario, la aerolínea de bandera israelí abrió la comercialización con pasajes ida y vuelta desde los USD 1.349 en categoría turista y USD 7.000 para el sector ejecutivo.

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, calificó la noticia como un "sueño" cumplido y un hito que abre una nueva era de intercambio entre ambas naciones.

Para dinamizar la demanda inicial, se introdujeron tarifas por tramo único a partir de los USD 773. Según informaron desde la compañía, estas opciones promocionales ya incluyen los servicios esenciales como despacho de equipaje de 23 kilogramos, comidas a bordo y reserva de asiento, apuntando a diversificar su perfil de clientes.

Hasta que comience a funcionar el vuelo directo Buenos Aires-Tel Aviv en noviembre, quienes viajan hasta la ciudad israelí deben hacer al menos una parada en Madrid, Roma o Miami, vía Aerolíneas Argentinas o Iberia, por ejemplo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Medio Oriente: Israel y Estados Unidos se preparan para reanudar la guerra contra Irán. Foto archivo

Medio Oriente al límite: Estados Unidos e Israel se preparan para retomar la guerra e Irán ya respondió

Lamine Yamal en el centro de la tensión entre Israel y Palestina tras ganar LaLiga.

Israel contra Lamine Yamal: piden que el Barcelona condene al jugador por incitar al odio

Parlamento israelí.

Israel: la coalición de Netanyahu presentó un proyecto para disolver el Parlamento

¿El precio de los combustibles alcanzó un equilibrio? Para la Universidad Austral, todavía no

Combustibles: alertan que el precio en surtidores podría subir en los próximos meses

Por Redacción Economía