Cómo es volar en Copa Airlines desde Mendoza a un destino impensado: Aspen

Viajar desde Mendoza a una ciudad casi de ensueño como Aspen , la meca del esquí, la aventura y la moda de lujo, es más posible de lo que parece.

Copa Airlines conecta Mendoza con un vuelo diario de madrugada (siete semanales) al aeropuerto de Tocumen ( Panamá ) , que une con la misma aerolínea a Denver (Colorado), la urbe más cercana al paraíso de la nieve.

Luego, un vuelo corto operado por SkyWest para United Express de apenas una hora y cuarto (miembro de Star Alliance), nos permite arribar a Aspen .

Además de Mendoza, Copa Airlines opera en otras cinco rutas de Argentina directo a Panamá : Ezeiza (28 vuelos semanales), Córdoba (21), Rosario (14, el aeropuerto reabre el 29 de diciembre), Salta (3) y Tucumán (3). Desde el Hub de las Américas , conecta con más de 85 destinos en 32 países, incluyendo 17 sólo en Estados Unidos.

En un mapa aéreo cada vez más exigente, la puntualidad no es un detalle menor. En 2025, y por décimo año consecutivo, Cirium, compañía líder en análisis de datos de aviación, volvió a reconocer a Copa Airlines como la aerolínea más puntual de Latinoamérica. En vuelo, el dato deja de ser estadística y se transforma en experiencia concreta.

Para quienes buscan sumar una experiencia más, Copa ofrece stopover en Panamá sin costo adicional. El trámite se hace online y permite quedarse entre 24 horas y hasta siete días, tanto a la ida como a la vuelta. De esta forma, disfrutás de dos destinos en un solo viaje sin costo adicional en la tarifa aérea

Experiencia a bordo: cómo es volar de Mendoza hasta Aspen vía Copa Airlines

La madrugada en Mendoza tiene algo de ritual silencioso cuando el viaje arranca antes de que amanezca. Salvo alguna llegada tardía desde Buenos Aires o Santiago, el aeropuerto El Plumerillo bosteza, luce casi vacío y el café circula como una necesidad más que como un placer.

Cerca de la 1 de la mañana, puntual, despegó el sábado 6 de diciembre el vuelo CM421 de Copa Airlines rumbo a Panamá.

Asientos Cabina Ejecutiva en Boeing 737-800 de Copa Airlines

El Boeing 737-800 (en Ezeiza, Copa opera también el Boeing 737 MAX-9 con cabina Dreams) se acomodó en pista y salió sin sobresaltos. En el primer tramo MDZ-PTY, pudimos hacer upgrade de Economy Extra a Cabina Ejecutiva, hasta 8 horas antes del vuelo. Lo solicitamos desde la app móvil de Copa: si viajás con ticket económico, entrás en lista de espera y, si se liberan lugares, subís sin costo adicional. La confirmación llega recién al embarcar.

Así, disfrutamos del vuelo en butacas que se reclinan por completo, amenity kit, manta, almohada y una bebida de bienvenida.

Las seis horas a Panamá, país que tiene dos horas de diferencia con el huso horario de Argentina, transcurrieron en un vuelo silencioso, con prioridad de check-in y embarque, entretenimiento en Copa Showpass (películas y series).

Copa Showpass, entretenimiento a bordo en los vuelos de la aerolínea

En el desayuno, servido casi al amanecer en tierra panameña, pudimos elegir entre opción salada (huevos revueltos, croquetas de papa) o dulce, siempre con infusión a elección y fruta tropical para acompañar.

Desayuno en Cabina Ejecutiva con Copa Airlines

El vuelo originario de Mendoza aterrizó en Panamá a las 6.14, con el día recién estrenado y la sensación de haberle ganado horas al reloj. Es un horario pensado para eso: llegar temprano, acomodarse, salir a caminar. En este caso, la ciudad fue una pausa de 24 horas antes de seguir viaje a Denver gracias al stopover de Copa.

Como necesitábamos un fugaz descanso, en el aeropuerto de Panamá accedimos al salón de Copa Club, ubicado en las terminales 1 (cerca de la puerta 130) y 2 (subiendo cerca de la puerta 208). Los espacios abren cada día de 5 a 21 horas: hay servicio de wifi gratuito, espacios ambientados para trabajar y descansar, opción de ducha privada, televisión, oferta gastronómica, café y más.

Vuelo de Copa Airlines: Mendoza-Panamá-Denver

Copa Club en aeropuerto de Panamá

Tocumen hace honor a su apodo como "el Hub de las Américas". El tránsito es constante pero fluido, las conexiones cortas y la logística aceitada. Con Copa, la promesa apunta a que el equipaje viaja directo a destino final y las escalas pueden ser de menos de una hora sin pasar por migraciones ni aduana.

En el medio, el duty free de Panamá, uno de los más completos de la región, funcionó casi como un paseo obligatorio, incluso para quienes sólo están de paso.

Skyline de Panamá

El domingo 7, después de disfrutar un día en Panamá (detalles acá), partimos al mediodía en el vuelo CM476, otra vez a horario (12.56) y también con unas seis horas a bordo hasta la ciudad de Denver (Colorado), uno de los 17 destinos de Copa en EE.UU. Nuevamente, el avión volvió a cumplir su rol de cápsula en tiempo y forma.

Vuelo de United en Denver rumbo a Aspen

Vuelo de United en Denver rumbo a Aspen Vuelo de United en Denver rumbo a Aspen Los Andes

El cierre fue breve pero contundente. Desde Denver, United Express, miembro de Star Alliance, opera el vuelo UA 5444 hacia Aspen en un Embraer E175 operado por SkyWest.

Apenas una hora y cuarto de vuelo nos demandó atravesar el paisaje y cambiar de escenario. Fue un tramo corto, casi de transición. Lo justo para acomodarse, mirar por la ventanilla y dejar que las montañas nevadas empiecen a aparecer. Estamos listos para esquiar, pero será en una próxima crónica de Los Andes.

Aterrizaje en Aspen (Colorado) en el vuelo de United

Presupuesto: cuánto sale volar de Mendoza a Aspen

En números, el pasaje Mendoza–Denver vía Panamá de Copa arranca en $926.006,40 por tramo en clase económica en febrero de 2026, por ejemplo.

En el caso de United, el vuelo Denver-Aspen se puede adquirir aparte y arranca en USD 339 ida y vuelta.

Precios de Copa: Mendoza-Denver vía Panamá