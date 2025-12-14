Atepsa confirmó un cronograma de paros que impactará en vuelos nacionales e internacionales

El gremio de controladores aéreos confirmó un cronograma de paros que afectará vuelos nacionales e internacionales en las próximas semanas, tras no alcanzar un acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea.

El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros que afectará vuelos nacionales e internacionales en las próximas semanas, luego de no alcanzar un acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Las medidas coincidirán con el período de mayor movimiento aéreo del año y contemplan restricciones en despegues y planes de vuelo.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) resolvió profundizar el plan de lucha iniciado en noviembre, tras denunciar el incumplimiento de acuerdos previamente firmados y la falta de respuestas a sus reclamos. Según el sindicato, las interrupciones previas en la aviación de carga no lograron abrir instancias efectivas de negociación.

Desde Atepsa cuestionaron con dureza la postura de la empresa estatal. “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando, ambas cuestiones siguen sin respuestas”, expresaron en un comunicado.

El comunicado de Atepsa ante la falta de respuesta de EANA El comunicado de Atepsa ante la falta de respuesta de EANA. X / @ATEPSA_Nacional Entre los principales reclamos figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal, la revisión del monto por refrigerio, la trayectoria laboral, más de 60 reclamos operativos pendientes y la reapertura de la paritaria. El gremio también advirtió sobre el deterioro salarial en un contexto de crecimiento de las operaciones aéreas.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto. Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante”, señalaron, al tiempo que remarcaron que muchos trabajadores deben tener más de una actividad para llegar a fin de mes.

Desde EANA, en tanto, ratificaron su voluntad de continuar el diálogo y atribuyeron la escalada del conflicto a una postura intransigente del gremio. Además, informaron que la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas, con el objetivo de intentar destrabar la situación y evitar mayores perjuicios a los pasajeros. "Las medidas legítimas de acción sindical" por Atepsa "Las medidas legítimas de acción sindical" por Atepsa. X / @ATEPSA_Nacional No obstante, Atepsa confirmó el cronograma de paros ya comunicado, pese a que una audiencia virtual realizada días atrás no logró acercar posiciones. Según lo informado por el sindicato, las medidas se desarrollarán de la siguiente manera: Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: vuelos con destino nacional.

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: vuelos con destino nacional.

Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: vuelos con destino nacional.

Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: vuelos internacionales en todo el país.

vuelos internacionales en todo el país. Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: toda la aviación en todos los aeropuertos. Atepsa aclaró que las medidas afectarán únicamente los despegues, con restricción de autorizaciones en tierra y sin transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento. El conflicto se da en la antesala de las fiestas de fin de año, uno de los momentos de mayor demanda de vuelos, lo que podría generar demoras y complicaciones operativas para pasajeros y aerolíneas.