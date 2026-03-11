11 de marzo de 2026 - 21:45

Presentan una nueva aerolínea argentina que apuesta a vuelos regionales con servicio premium

La compañía planea operar con una red federal que conectará Buenos Aires con ciudades del interior. Su inicio dependerá de la aprobación de la ANAC.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Se anunció el nacimiento de JOY, una nueva aerolínea argentina orientada a fortalecer la conectividad regional con una propuesta de vuelos de cabotaje premium, una red federal de rutas y una experiencia de viaje enfocada en mayor confort y calidad de servicio.

La compañía surge en un contexto del mercado local donde la conectividad entre regiones del país constituye una de las principales demandas del transporte aéreo.

Según se informó en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la empresa busca reconectar distintos puntos del país mediante una red aérea regional moderna y eficiente, con una concepción de rutas federales y una propuesta centrada en mejorar la experiencia del pasajero.

Para el inicio de operaciones, JOY contará con dos aeronaves Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para 50 pasajeros. Los aviones poseen una configuración de cabina de dos filas por lado, sin asiento central, lo que brinda mayor espacio personal, menor ruido en cabina y más comodidad.

La empresa prevé ofrecer atención personalizada y un servicio a bordo de categoría, además de procesos de embarque y desembarque más ágiles para los pasajeros.

En cuanto a los destinos, la compañía ya firmó un acuerdo con el Gobierno de Jujuy, que se convertirá en el primer punto de operación una vez que la empresa obtenga la aprobación correspondiente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En una primera etapa, la red inicial contempla conexiones desde Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo, además de enlaces regionales entre ciudades del interior como Córdoba, Iguazú y Bariloche.

La empresa indicó que una vez finalizado el proceso regulatorio se informará el calendario de inicio de operaciones.

JOY se presenta como una alternativa orientada a combinar eficiencia de servicio, flexibilidad comercial y una visión de largo plazo enfocada en el desarrollo de la conectividad regional en la Argentina.

