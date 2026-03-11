11 de marzo de 2026 - 21:01

Anses continúa el calendario de pagos con aumento y bono: quiénes cobran este jueves 12 de marzo

Los beneficiarios reciben un aumento del 2,88% por movilidad y, en algunos casos, el bono de refuerzo de $70.000.

Anses: quiénes cobran este jueves 12 de marzo con aumento y bono.

Anses: quiénes cobran este jueves 12 de marzo con aumento y bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este jueves 12 de marzo con el pago de distintas prestaciones sociales. Esto incluye Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares.

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, todas las prestaciones se liquidan con el aumento por movilidad del 2,88% correspondiente a este período.

Pensiones No Contributivas

Este jueves cobran los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos finalizan en 6 y 7.

Además del haber mensual actualizado, los beneficiarios reciben el bono de refuerzo de $70.000.

Anses / Jubilados

Jubilaciones y pensiones mínimas

También perciben sus haberes los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y cuyos documentos terminan en 3.

En estos casos, el pago incluye el bono extraordinario de $70.000 dispuesto para reforzar los ingresos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Durante la misma jornada cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 3.

Asignación por Embarazo

A su vez, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 2 recibirán su prestación este jueves.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobrar sus prestaciones a través de distintos canales oficiales de Anses:

  • En el sitio web oficial del organismo, dentro del Calendario de pagos.

  • Desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.

  • A través de la app mi ANSES, en Mis datos → Mis fechas de cobro.

  • Mediante Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.

El calendario continuará en los próximos días con otras terminaciones de documento hasta completar el cronograma mensual de pagos.

