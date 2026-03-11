Anses continúa el calendario de pagos con aumento y bono: quiénes cobran este jueves 12 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este jueves 12 de marzo con el pago de distintas prestaciones sociales. Esto incluye Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares .

Fuerte caída de beneficiarios de asignaciones por hijo: se perdieron más de 211 mil en un año

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano , todas las prestaciones se liquidan con el aumento por movilidad del 2,88% correspondiente a este período.

Este jueves cobran los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos finalizan en 6 y 7 .

Además del haber mensual actualizado, los beneficiarios reciben el bono de refuerzo de $70.000 .

También perciben sus haberes los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y cuyos documentos terminan en 3 .

En estos casos, el pago incluye el bono extraordinario de $70.000 dispuesto para reforzar los ingresos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Durante la misma jornada cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 3.

Asignación por Embarazo

A su vez, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 2 recibirán su prestación este jueves.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobrar sus prestaciones a través de distintos canales oficiales de Anses:

En el sitio web oficial del organismo, dentro del Calendario de pagos .

Desde mi ANSES , ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social , en la sección Cobros → Consultar fecha y medio de cobro .

A través de la app mi ANSES , en Mis datos → Mis fechas de cobro .

Mediante Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.

El calendario continuará en los próximos días con otras terminaciones de documento hasta completar el cronograma mensual de pagos.