Anses continúa el calendario de pagos con aumento y bono: quiénes cobran este jueves 12 de marzo

Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este jueves 12 de marzo con el pago de distintas prestaciones sociales. Esto incluye Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares.
Según informó el organismo dependiente del
Ministerio de Capital Humano, todas las prestaciones se liquidan con el aumento por movilidad del 2,88% correspondiente a este período.
Pensiones No Contributivas
Este jueves cobran los titulares de
Pensiones No Contributivas cuyos documentos finalizan en 6 y 7.
Además del haber mensual actualizado, los beneficiarios reciben el
bono de refuerzo de $70.000.
Jubilaciones y pensiones mínimas
También perciben sus haberes los
jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y cuyos documentos terminan en 3.
En estos casos, el pago incluye el
bono extraordinario de $70.000 dispuesto para reforzar los ingresos. Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Durante la misma jornada cobran los titulares de la
Asignación Universal por Hijo ( y de la AUH) Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 3. Asignación por Embarazo
A su vez, las beneficiarias de la
Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 2 recibirán su prestación este jueves. Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Los beneficiarios pueden verificar
cuándo y dónde cobrar sus prestaciones a través de distintos canales oficiales de Anses:
En el
sitio web oficial del organismo, dentro del Calendario de pagos.
Desde
mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
A través de la
app mi ANSES, en Mis datos → Mis fechas de cobro.
Mediante
Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.
El calendario continuará en los próximos días con otras terminaciones de documento hasta completar el cronograma mensual de pagos.