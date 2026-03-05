Ayuda Escolar 2026: cuánto paga Anses, cuándo se cobra y quiénes pueden recibirla

Con el inicio del ciclo lectivo, muchas familias enfrentan gastos vinculados al regreso a clases , como útiles, mochilas, uniformes o materiales escolares. En ese contexto, la Ayuda Escolar Anual funciona como un ingreso extra destinado a aliviar esos costos educativos .

El beneficio es abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) y está dirigido a quienes perciben asignaciones familiares o la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Se trata de un pago único anual por cada hijo en edad escolar , que generalmente se acredita durante marzo, cuando la mayoría de las provincias ya inició el calendario escolar.

El monto del beneficio se actualiza periódicamente de acuerdo con las políticas del organismo y los cambios en las asignaciones familiares .

Para marzo de 2026, el valor de referencia ronda los $70.000 por hijo , aunque el monto final puede variar según las actualizaciones oficiales que disponga ANSES. En algunos años, además, el Gobierno suele otorgar refuerzos extraordinarios al inicio del ciclo lectivo para incrementar el beneficio.

El objetivo principal es ayudar a cubrir gastos educativos , que suelen concentrarse al comienzo del año escolar. Muchas familias utilizan el dinero para comprar útiles, uniformes o mochilas , mientras que otras lo reservan para materiales o actividades que aparecen durante el ciclo lectivo.

Aunque no siempre alcanza para cubrir todos los costos escolares, el beneficio representa un apoyo económico puntual en una etapa del año donde el gasto educativo suele ser elevado.

Calendario de pagos: cuándo se acredita la Ayuda Escolar

El pago de la Ayuda Escolar se realiza junto con las asignaciones familiares y la AUH, por lo que las fechas dependen de la terminación del DNI del titular.

Durante marzo de 2026, Anses comenzó a depositar el beneficio en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios cobran habitualmente sus asignaciones.

El cronograma se organiza de manera escalonada: primero cobran quienes tienen DNI terminados en 0 y 1, luego continúan los siguientes números hasta completar el calendario mensual.

Ayuda Escolar Anual.jpg Ayuda Escolar 2026. Freepik

Para conocer la fecha exacta de cobro, el organismo recomienda consultar la plataforma Mi ANSES o la página oficial, donde cada titular puede verificar su día de pago ingresando su CUIL.

En muchos casos, el dinero se acredita automáticamente si el beneficiario ya presentó la documentación escolar correspondiente. Si ese trámite no se completó, el pago puede demorarse hasta que se regularice la situación.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual

Para acceder al beneficio, las familias deben acreditar la escolaridad de los hijos.

La Ayuda Escolar alcanza a niños y adolescentes de entre 4 y 17 años que estén cursando en niveles inicial, primario o secundario en establecimientos educativos reconocidos. También incluye a estudiantes con discapacidad, en cuyo caso no existe límite de edad.

Uno de los requisitos fundamentales es presentar el certificado de escolaridad, documento que confirma que el alumno está inscripto y asistiendo a clases.

Carrito de útiles escolares, ayuda escolar Vuelta a clases: cómo cobrar la Ayuda Escolar 2026 y cuál es el monto. Freepik

Este formulario puede cargarse a través de la plataforma digital de Anses o presentarse de manera presencial en una oficina del organismo. Si el certificado no se presenta, el pago puede quedar suspendido.

Por ese motivo, cada año Anses recuerda a las familias mantener actualizada la información escolar de sus hijos, ya que durante el inicio del ciclo lectivo miles de beneficiarios realizan el trámite en simultáneo y pueden registrarse demoras administrativas.