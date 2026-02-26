Un colegio de la UNCuyo implementará una "caja de guardado" para celulares desde el ciclo lectivo 2026

El Colegio Universitario Central aplicará desde el ciclo lectivo 2026 un régimen institucional que exige dejar los dispositivos apagados en una caja durante toda la jornada.

En el marco del Sistema de Convivencia Escolar (SCE), el Colegio Universitario Central (CUC) de la Uncuyo aplicará desde el ciclo lectivo 2026 un Régimen Institucional de Uso de Teléfonos Celulares. Se trata del resguardo obligatorio de los dispositivos durante la jornada escolar.

La directora del CUC, Andrea Radich, aclaró que la iniciativa no implica una prohibición, sino una medida de cuidado. “La implementación del régimen de resguardo del celular en la escuela de ninguna manera busca prohibir su uso, por el contrario, es una medida de cuidado: cuidar la calidad de atención de los estudiantes, promover más y mejores vínculos entre ellos y generar las condiciones que hacen posible un aprendizaje profundo y significativo”, señaló.

La normativa no constituye una sanción disciplinaria, sino una disposición organizativa y preventiva orientada a favorecer la concentración, el bienestar socioemocional y el aprendizaje significativo. Según la institución, la experiencia de autorregulación aplicada en años anteriores evidenció límites para sostener hábitos digitales saludables de manera constante.

Cómo funcionará el sistema Cada aula contará con una caja identificada. Desde las 8, los estudiantes deberán apagar el celular o colocarlo en modo avión y depositarlo en el casillero asignado. Permanecerá cerrado con llave hasta el final del turno y no podrá utilizarse en los recreos.

El uso estará habilitado únicamente cuando un docente lo requiera para una actividad pedagógica planificada, ante situaciones de fuerza mayor autorizadas por preceptoría o dirección, o por necesidades educativas o médicas con aval del Servicio de Orientación Escolar. Finalizada la situación excepcional, el dispositivo deberá volver a la caja.

Acompañamiento y evaluación La medida supone un compromiso compartido: estudiantes deberán cumplir con el depósito obligatorio; las familias evitar la comunicación directa en horario escolar y utilizar los canales institucionales; docentes y preceptoría supervisarán el cumplimiento; y el equipo directivo junto al SOE evaluarán su aplicación. Además, el colegio desarrollará talleres de ciudadanía y bienestar digital, instancias de orientación para familias y formación docente. "La escuela como espacio de cuidado, encuentro y concentración" es el principio que orienta la decisión. La implementación será evaluada a los tres meses y revisada anualmente dentro del SCE.