Viernes muy inestable en Mendoza: rige una alerta amarilla por tormentas y granizo en estas zonas

Este viernes amenaza una alerta amarilla a gran parte de Mendoza: tormentas fuertes y una jornada muy inestable, con la temperatura en aumento. La máxima rondará cerca de los 35°C, mientras que no se descarta la posible caída de granizo. En tanto, autoridades solicitan tomar precauciones.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes inestable en la provincia. Se espera nubosidad variable con ascenso de la temperatura. No obstante, también rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en casi todo el territorio mendocino.
La máxima será de 33°C, mientras que la mínima será de 18°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera se anuncia posible caída de granizo, mientras que Malargüe será atacado por el viento Zonda.
El sábado se mantiene la alerta
El sábado 28 de febrero se espera que el día presente mejoras. Tanto la temperatura como la nubosidad disminuirán, anticipando una jornada despejada y tranquila. Indican una máxima de 29°C y una mínima de 18°C, con vientos leves del sector sur rotando al noreste.