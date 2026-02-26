Viernes muy inestable en Mendoza: rige una alerta amarilla por tormentas y granizo en estas zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 18°C para mañana en Mendoza. El sábado se esperan mejoras en el tiempo.

Este viernes amenaza una alerta amarilla a gran parte de Mendoza: tormentas fuertes y una jornada muy inestable, con la temperatura en aumento. La máxima rondará cerca de los 35°C, mientras que no se descarta la posible caída de granizo. En tanto, autoridades solicitan tomar precauciones.

Cómo estará el tiempo este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes inestable en la provincia. Se espera nubosidad variable con ascenso de la temperatura. No obstante, también rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en casi todo el territorio mendocino.

La máxima será de 33°C, mientras que la mínima será de 18°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera se anuncia posible caída de granizo, mientras que Malargüe será atacado por el viento Zonda.