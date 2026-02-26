26 de febrero de 2026 - 20:27

Viernes muy inestable en Mendoza: rige una alerta amarilla por tormentas y granizo en estas zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 18°C para mañana en Mendoza. El sábado se esperan mejoras en el tiempo.

Alerta amarilla este viernes en Mendoza.

Alerta amarilla este viernes en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes amenaza una alerta amarilla a gran parte de Mendoza: tormentas fuertes y una jornada muy inestable, con la temperatura en aumento. La máxima rondará cerca de los 35°C, mientras que no se descarta la posible caída de granizo. En tanto, autoridades solicitan tomar precauciones.

Leé además

Minería. (archivo)

Tras tres años, Mendoza volvió al ranking del Fraser Institute y reaparece en el mapa minero global

Por Redacción Economía
El hada rosa, la especie protegida que fue nuevamente vista en Mendoza

Captaron nuevamente al "hada rosa" en Mendoza, una de las especies más difíciles de ver del país

Por Redacción Sociedad

Cómo estará el tiempo este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes inestable en la provincia. Se espera nubosidad variable con ascenso de la temperatura. No obstante, también rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en casi todo el territorio mendocino.

La máxima será de 33°C, mientras que la mínima será de 18°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera se anuncia posible caída de granizo, mientras que Malargüe será atacado por el viento Zonda.

mapa_alertas (1)
Alerta amarilla por tormentas este viernes 27 de febrero.

Alerta amarilla por tormentas este viernes 27 de febrero.

El sábado se mantiene la alerta

El sábado 28 de febrero se espera que el día presente mejoras. Tanto la temperatura como la nubosidad disminuirán, anticipando una jornada despejada y tranquila. Indican una máxima de 29°C y una mínima de 18°C, con vientos leves del sector sur rotando al noreste.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Murió un técnico en el Frank Romero Day.

Murió un técnico tras descompensarse en el Frank Romero Day en pleno preparativo para Vendimia

Por Redacción Policiales
Los Side Events reunirán a pymes y empresas mendocinas con inversores y especialistas en financiamiento y negocios. Imagen ilustrativa

Side Events en Mendoza: qué podrán encontrar empresas y pymes el próximo 5 de marzo

Por Melisa Sbrocco
Eduardo Jesús Videla, acusado de violencia de género y abuso sexual en Maipú

Viajó desde Canadá para conocerlo y sufrió violencia en Maipú: imputan a su novio por abuso sexual y golpes

Por Oscar Guillén
Vendimia: Convivencia de las reinas 2025

Vendimia 2026: con la valija llena de ilusiones, inicia la convivencia de las 18 reinas departamentales

Por Redacción Sociedad