Tras tres años, Mendoza volvió al ranking del Fraser Institute y reaparece en el mapa minero global

El reingreso se produce en la previa del PDAC en Toronto, donde el ranking del Fraser funciona como referencia clave para el clima inversor.

Después de tres años fuera del relevamiento, Mendoza volvió a integrar el Annual Survey of Mining Companies 2025 del Fraser Institute. Se trata de uno de los informes de la industria minera internacional para medir el atractivo de las jurisdicciones en materia de exploración.

En esta edición, que evaluó 68 jurisdicciones, la provincia obtuvo 53,06 puntos en el Investment Attractiveness Index (IAI) y se ubicó en el puesto 56. El regreso se produce en la antesala del PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) en Toronto, el principal encuentro global del sector, donde el ranking del Fraser actúa como termómetro del clima inversor.

El IAI pondera un 60% de potencial geológico y un 40% de percepción de políticas públicas. En el caso mendocino, el resultado marca una mejora institucional que permitió su reincorporación al listado, aunque todavía dentro del tercio inferior.

Las chances de potenciar la minería en Mendoza, otra vez en discusión Mendoza reaparece en el radar internacional de la exploración minera. (archivo) El mapa argentino en el Fraser 2025 El desempeño argentino volvió a mostrar contrastes entre provincias consolidadas y otras con menor posicionamiento relativo.

San Juan fue la jurisdicción mejor rankeada del país, con 76,94 puntos y el puesto 18 global.

Santa Cruz alcanzó 74,34 puntos y el puesto 21 .

Mendoza quedó en el puesto 56 con 53,06 puntos .

Neuquén se ubicó en el puesto 62 (49,29 puntos).

Chubut cerró el listado argentino en el puesto 63 (47,03 puntos). La brecha interna es significativa: mientras San Juan y Santa Cruz se mantienen en la mitad superior del ranking, Mendoza reaparece en un escenario más competitivo y con desafíos pendientes en materia de percepción institucional.