Side Events en Mendoza: qué podrán encontrar empresas y pymes el próximo 5 de marzo

Los Side Events del 7° Foro de Inversiones y Negocios se realizarán el 5 de marzo en Mendoza y estarán orientados a generar oportunidades concretas para pymes y empresas interesadas en crecer, vincularse con inversores y acceder a herramientas de financiamiento. Las actividades formarán parte de la agenda oficial del encuentro y estarán enfocadas en la aplicación práctica de estrategias de inversión y desarrollo empresarial.

Vendimia 2026: con la valija llena de ilusiones, inicia la convivencia de las 18 reinas departamentales

Viajó desde Canadá para conocerlo y sufrió violencia en Maipú: imputan a su novio por abuso sexual y golpes

Durante la jornada se presentarán casos reales de inversión , alternativas de acceso al capital y experiencias de innovación que buscan fortalecer el ecosistema productivo. La propuesta apunta a que empresas, cooperativas, emprendedores y pymes puedan conocer herramientas disponibles y establecer contactos estratégicos para impulsar sus proyectos.

Los Side Events del 5 de marzo estarán orientados a empresas, pymes, cooperativas y cámaras empresariales interesadas en conocer experiencias reales de inversión y herramientas financieras disponibles. La agenda, en el contexto del 7° Foro de Inversiones y Negocios 2026, incluirá el Panel de Casos de Éxito y el espacio Desmitificando el Acceso a Capital , donde se presentarán alternativas de financiamiento y perspectivas económicas para 2026.

Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción, explicó que uno de los objetivos será mostrar experiencias concretas de inversión desarrolladas en la provincia y señaló que “ lo que queremos es que se ponga en valor que por primera vez empresas de Mendoza e inversores Ángeles han invertido en un fondo ”.

Según detalló, se trata de iniciativas impulsadas por distintos actores del sector productivo: “ son fondos corporativos, una empresa familiar, un fondo de Mendoza también, un inversor Ángel, e incluso una asociación de cooperativas argentinas ”, lo que permite mostrar nuevas formas de inversión disponibles para el ecosistema local.

La funcionaria destacó que estas experiencias pueden servir como ejemplo para otras organizaciones y sostuvo que “eso es re interesante y motivador para que otros puedan ver que es posible que este tipo de inversiones acompañen el ecosistema”, al tiempo que permiten diversificar estrategias de inversión.

Además explicó que durante la jornada se presentarán herramientas financieras destinadas a empresas y cooperativas. En ese sentido señaló que “lo que queremos mostrar también es otras herramientas que pueden tener tanto pymes como empresas cooperativas”, especialmente aquellas vinculadas a empresas jóvenes y emprendedores.

También remarcó que el objetivo es acercar información sobre financiamiento disponible en el país: “cuáles son las diferentes maneras que se tiene para justamente fondearse, herramientas financieras para poder escalar, qué posibilidades hay en la Argentina”.

1cbdcb6f-3afa-44e1-95b7-acd208770530

Nallim explicó que la propuesta está dirigida a un público amplio dentro del sector productivo: “el perfil de empresa que estamos buscando son pymes de distintos tamaños, empresas cooperativas de distintos tamaños, empresas jóvenes, recién emprendedores, cámaras y el ecosistema emprendedor y cooperativo de Mendoza”.

También subrayó que se trata de actividades abiertas y gratuitas, y destacó que el objetivo es que los participantes puedan conocer herramientas innovadoras y casos de éxito. Finalmente remarcó el valor de estos espacios para el desarrollo empresarial y aseguró que “es un espacio de aprendizaje, de innovación y de networking”, que puede servir para que más organizaciones exploren nuevas alternativas de inversión. Podes inscribirte al evento en este link https://forms.gle/Xex7fNDwDgoztbZZA.

Innovación empresarial: ecosistemas que funcionan en el programa de La Segunda Seguros

Dentro de los ejes de los Side Events se hablará de la innovación aplicada a empresas. Martín Moser, gerente del Programa InnLab de La Segunda Seguros, explicó que los asistentes podrán conocer un modelo de innovación basado en el trabajo colaborativo con startups.

Según señaló, “en este panel, vamos a compartir la experiencia de transformación que logramos a través de nuestro programa InnLab”, y explicó que la compañía cambió su forma de innovar al adoptar un enfoque abierto: “la innovación ya no pasa por encerrarse en un laboratorio aislado sino por adoptar un modelo de ecosistemas abierto y colaborativo”.

image Martín Moser presentará experiencias de innovación abierta y trabajo con startups para impulsar nuevos proyectos empresariales.

El ejecutivo destacó que el programa permitió obtener resultados concretos con inversiones moderadas y sostuvo que “vamos a presentar resultados muy concretos que rompen el mito de que se necesita mucho dinero para innovar”. En ese sentido explicó que “abrimos las puertas de la organización para ejecutar más de 20 pilotos con diferentes startups”, logrando que más del 40% de los proyectos escalaran y generaran retornos económicos.

También señaló que el trabajo con startups permitió mejorar procesos internos y reducir riesgos, ya que “esta apertura nos permitió testear tecnologías con bajo riesgo y lograr un refresh en nuestra cultura interna”.

Sobre las oportunidades para empresas locales, Moser indicó que actualmente buscan proyectos vinculados a necesidades concretas y explicó que “estamos buscando proyectos que nos ayuden a potenciar el negocio de hoy y del futuro”.

En ese sentido destacó que el objetivo es generar alianzas estratégicas y afirmó que “el camino no es simplemente comprar tecnología sino encontrar partners que nos permitan integrar soluciones de manera rápida”, ya que “gana el que más rápido integra”.

También remarcó que buscan trabajar junto a empresas locales en proyectos piloto y señaló que “buscamos empresas locales que quieran trabajar codo a codo con nuestro equipo de negocio para desarrollar pilotos ágiles”.

Fondos de inversión: una propuesta local de LODO

El panel sobre fondos corporativos incluirá la experiencia de Martín Sanchez, Co founder de LODO, quien presentará el trabajo de inversión en startups tecnológicas vinculadas al sector agroindustrial.

El directivo explicó que el enfoque del fondo está centrado en resolver problemas productivos concretos y afirmó que “más que hablar de éxitos en términos tradicionales, creemos que el hito más importante es haber consolidado un portfolio estratégico en AgriFoodTech”.

image Martín Sanchez expondrá cómo funcionan los fondos corporativos que invierten en tecnología aplicada al agro.

Según detalló, las inversiones apuntan a desarrollar tecnología aplicada al agro, con impacto productivo real. En ese sentido sostuvo que “lo que los asistentes van a ver no es solo una lista de startups sino un patrón: invertimos en tecnología profunda aplicada al agro”.

También destacó que el principal logro fue construir una estrategia de inversión clara y consistente y explicó que “el verdadero éxito es haber construido un portfolio coherente, con tesis clara y validación tecnológica”. Sanchez señaló que los asistentes podrán entender cómo evalúa proyectos un fondo de inversión y explicó que analizan tres aspectos principales: problema real, capacidad técnica y escalabilidad internacional.

Además remarcó el valor estratégico del financiamiento y sostuvo que “un fondo no es solo capital, es red, validación, acceso a mercado y acompañamiento estratégico”. Por último, destacó el carácter colaborativo de las inversiones y afirmó que “la relación es bidireccional”, ya que los fondos también aprenden de los emprendedores.

Acceso al financiamiento: herramientas para pymes por Cocos Capital

El acceso a financiamiento será otro de los temas centrales de los Side Events. Gabriel Menace, gerente de Cocos Capital, explicó que el objetivo será acercar el mercado de capitales a las pymes.

Según señaló, “la idea principal es que el mercado de capitales no es un ámbito reservado para grandes empresas sino una herramienta concreta de gestión para cualquier pyme que quiera crecer”.

El especialista indicó que el foco estará puesto en la planificación financiera y sostuvo que “más que hablar de productos financieros, lo que buscamos es hablar de estrategia”, ya que una empresa puede tener buenos resultados operativos pero perder competitividad si no organiza su financiamiento. También destacó que actualmente existen más alternativas disponibles y aseguró que “hoy el financiamiento es más accesible que nunca, pero requiere planificación y orden”.

Gabriel cocos capital Gabriel Menace mostrará alternativas de financiamiento y herramientas del mercado de capitales para pymes y empresas.

En ese sentido explicó que las empresas pueden acceder a múltiples instrumentos financieros y remarcó la importancia de diversificar fuentes de financiamiento. Según afirmó, “el punto clave es dejar de depender de una sola fuente de financiamiento”, y agregó que “el acceso no es una cuestión de tamaño sino de organización”.

De cara al próximo año, Menace recomendó incorporar la planificación financiera al crecimiento empresarial y sostuvo que “la recomendación principal es anticiparse”, ya que el financiamiento debe formar parte del plan de crecimiento.

También destacó la importancia del contexto productivo local y explicó que Mendoza cuenta con sectores con fuerte perfil exportador. En ese marco señaló que “el acceso a herramientas financieras adecuadas puede marcar la diferencia entre crecer o estancarse”. Finalmente concluyó que el desafío para las empresas no pasa solo por obtener financiamiento sino por organizarlo estratégicamente y afirmó que “el desafío no es solo conseguir financiamiento sino estructurarlo inteligentemente”.