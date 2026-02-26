Vuelven las tormentas: las zonas alcanzadas por la alerta amarilla

La alerta por tormentas vuelve a instalarse este jueves en varios sectores de Mendoza.
El pronóstico del tiempo anticipa precipitaciones en gran parte de Mendoza. Los detalles.
Así lo indica el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Poco nuboso en cordillera".
Tras una mínima de 17°C, la máxima alcanzará los 31°C.
El Servicio Meteorológico Nacional precisó que la alerta amarilla por tormentas severas será durante la tarde y noche del jueves en:
"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local", señala el SMN.
De todos modos, Defensa Civil amplió que las tormentas podrían alcanzar al Gran Mendoza.
Respecto al viernes, el reporte meteorológico anticipa: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, muy inestable con tormentas, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargüe. Posibilidad de granizo". La mínima será de 18°C, mientras que la máxima rondará los 33°C.
El sábado estará con "nubosidad en disminución con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste". La mínima será de 18°C, mientras que la máxima llegará a los 29°C.