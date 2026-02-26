Vuelven las tormentas: las zonas alcanzadas por la alerta amarilla

La alerta por tormentas vuelve a instalarse este jueves en varios sectores de Mendoza .

Así lo indica el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche . Poco nuboso en cordillera".

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que la alerta amarilla por tormentas severas será durante la tarde y noche del jueves en:

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo , intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local", señala el SMN.

De todos modos, Defensa Civil amplió que las tormentas podrían alcanzar al Gran Mendoza.

El pronóstico para el viernes y sábado

Respecto al viernes, el reporte meteorológico anticipa: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, muy inestable con tormentas, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargüe. Posibilidad de granizo". La mínima será de 18°C, mientras que la máxima rondará los 33°C.

El sábado estará con "nubosidad en disminución con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste". La mínima será de 18°C, mientras que la máxima llegará a los 29°C.