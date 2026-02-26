26 de febrero de 2026 - 07:37

Vuelven las tormentas: las zonas alcanzadas por la alerta amarilla

El pronóstico del tiempo anticipa precipitaciones en gran parte de Mendoza. Los detalles.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La alerta por tormentas vuelve a instalarse este jueves en varios sectores de Mendoza.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza para este jueves: a qué zonas alcanzará

Por Redacción Sociedad
El tiempo para este martes 24 de febrero. 

Baja la máxima este martes en Mendoza y se esperan tormentas con vientos fuertes: en qué zonas

Por Redacción Sociedad

Así lo indica el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Poco nuboso en cordillera".

Tras una mínima de 17°C, la máxima alcanzará los 31°C.

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que la alerta amarilla por tormentas severas será durante la tarde y noche del jueves en:

  • Este de Las Heras
  • La Paz
  • Lavalle
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • Junín
  • Rivadavia
  • Valles de Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos
  • Zona baja de San Rafael
  • General Alvear

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local", señala el SMN.

De todos modos, Defensa Civil amplió que las tormentas podrían alcanzar al Gran Mendoza.

El pronóstico para el viernes y sábado

Respecto al viernes, el reporte meteorológico anticipa: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, muy inestable con tormentas, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargüe. Posibilidad de granizo". La mínima será de 18°C, mientras que la máxima rondará los 33°C.

El sábado estará con "nubosidad en disminución con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste". La mínima será de 18°C, mientras que la máxima llegará a los 29°C.

