23 de febrero de 2026 - 20:12

Baja la máxima este martes en Mendoza y se esperan tormentas con vientos fuertes: en qué zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura caerá.

El tiempo para este martes 24 de febrero.&nbsp;

Foto:

Ramiro Gómez - Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes se informa que la temperatura tendrá un leve descenso en Mendoza, con una máxima que rondará los 30°C. Además, en algunas zonas de la provincia se esperan tormentas, acompañadas de vientos fuertes provenientes del sector sur. A continuación, el pronóstico del tiempo.

Tiempo para este martes y miércoles

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con descenso de la temperatura este martes 24 de febrero, además de tormentas en el norte y este provincial. Se anuncia una máxima de 31°C y una mínima de 19°C, con vientos fuertes del sector sur. En la cordillera anuncian inestabilidad.

El miércoles 25 de febrero la temperatura bajará aún más, alejándose de la barrera de los 30°C. Se espera una máxima de 29°C y una mínima de 18°C, anticipando una jornada con nubosidad variable y vientos leves del este. En la cordillera nuevamente se indica inestabilidad.

