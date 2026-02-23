Baja la máxima este martes en Mendoza y se esperan tormentas con vientos fuertes: en qué zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura caerá.

Este martes se informa que la temperatura tendrá un leve descenso en Mendoza, con una máxima que rondará los 30°C. Además, en algunas zonas de la provincia se esperan tormentas, acompañadas de vientos fuertes provenientes del sector sur. A continuación, el pronóstico del tiempo.

Tiempo para este martes y miércoles La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con descenso de la temperatura este martes 24 de febrero, además de tormentas en el norte y este provincial. Se anuncia una máxima de 31°C y una mínima de 19°C, con vientos fuertes del sector sur. En la cordillera anuncian inestabilidad.