23 de febrero de 2026 - 14:54

Cuatro intoxicados con monóxido en un hotel de Capital: uno fue trasladado en estado crítico

El hecho ocurrió en el hotel Urbana Suites, en Ciudad de Mendoza. Las víctimas son cuatro operarios, que fueron rescatados por Bomberos tras inhalar monóxido en un subsuelo.

Hotel Urbana Suites, ubicado en calle 25 de Mayo 1590.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un intenso operativo de emergencia se desplegó este mediodía en pleno centro de Mendoza, luego de que cuatro trabajadores se intoxicaran con monóxido de carbono mientras realizaban tareas en el subsuelo de un hotel. Una de las víctimas fue trasladado con un estado de salud sumamente delicado.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.15 en el hotel Urbana Suites, ubicado en calle 25 de Mayo 1590, en la intersección con General Paz, en Ciudad. Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de varias personas descompensadas en el interior de un pozo.

Intoxicados en un subsuelo

Al arribar, el personal constató que cuatro hombres se encontraban trabajando en un espacio de aproximadamente cuatro metros de profundidad. De inmediato se solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de dotaciones de Bomberos, que realizaron las tareas de rescate.

Según se informó, el motor de la máquina que utilizaban habría emanado monóxido de carbono, lo que provocó la intoxicación. De esta manera, se descartó la versión que indicaba que los operarios habían caído accidentalmente en un pozo.

En realidad, estaban realizando tareas en el subsuelo cuando se produjo la acumulación del gas. El director de Defensa Civil confirmó lo sucedido al aire en Aconcagua Radio y detalló que los trabajadores fueron extraídos del subsuelo y asistidos de inmediato.

Trasladados de urgencia

La máquina no necesariamente presentaba fallas mecánicas, aunque se presume que el lugar no contaba con ventilación adecuada. Los bomberos lograron apagar el motor y asistir a los trabajadores en el lugar.

Los cuatros operarios fueron atendidos con oxígeno antes de ser trasladados a distintos centros asistenciales. Uno de ellos fue derivado al Hospital Central en estado crítico, mientras que los otros tres fueron llevados al Hospital Lagomaggiore y al Hospital Santa Isabel de Hungría.

