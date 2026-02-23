Empezó el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: llega libre y arriesga 20 años de cárcel

Camión chocó de atrás a un auto en el Acceso Este y lo hizo caer seis metros: cuatro heridos

Riña en boliche de San Rafael: quién es el detenido por tirar una baldosa a un adolescente de 17 años

El debate comenzó a las 9.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°14. Los peritajes realizados por los bomberos concluyeron que el incendio fue intencional , un punto central en la acusación.

La fiscalía imputó a Pettinato por el delito de estrago doloso seguido de muerte, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella, que representa a la familia de la víctima, solicitaron la pena máxima de 20 años.

Según la investigación, el imputado habría iniciado el fuego en su departamento, ubicado sobre la calle Aguilar, con conocimiento del riesgo que implicaba para los bienes y para la vida de los habitantes del edificio, en particular para Rodrigo, quien se encontraba durmiendo en el sillón tras haber sido invitado a cenar esa noche.

El incendio se desató durante la madrugada. Los análisis de los teléfonos celulares permitieron reconstruir que el médico había sido convocado por Pettinato a compartir una cena y luego permaneció en el lugar.

Melchor Rodrigo el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato. Melchor Rodrigo, el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

Durante el juicio también se analizará la relación entre ambos, que, según los investigadores, podría haber excedido el vínculo estrictamente profesional. En esa línea, se evaluará si el inminente viaje de Rodrigo al exterior, que implicaba dejar de atender a Pettinato, pudo haber influido en la conducta del acusado.

La acusación además no descarta que, pese a los pedidos de auxilio realizados en medio del siniestro, Pettinato no haya intervenido en los primeros momentos del fuego, que presuntamente habría iniciado.

El imputado llega al juicio en libertad y participará de las audiencias de manera virtual, a través de Zoom.

Felipe Pettinato (2).jpg Felipe Pettinato, hijo del conductor Roberto Pettinato, se hizo popular por su obsesión con el físico de Michael Jackson

Una condena previa sobre Felipe Pettinato: abuso sexual de una chica de 15 años

No es la primera vez que Pettinato enfrenta un proceso judicial. En abril de 2024, el Juzgado en lo Correccional N°1 de San Isidro lo condenó a nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple contra una menor de 15 años.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió en marzo de 2018, cuando el artista se encontraba en la casa de su entonces pareja, Sofía Colosante. Según el testimonio de la víctima, Pettinato la tocó por encima de la ropa durante la madrugada.

En ese juicio se incorporó por escrito el testimonio de Melchor Rodrigo, quien asistía médicamente a Pettinato y falleció en mayo de 2022.

La condena por abuso sexual fue confirmada por la Justicia bonaerense en febrero de 2025, aunque el acusado nunca fue detenido. Ahora enfrenta un nuevo proceso, esta vez por un delito que contempla una pena significativamente mayor.