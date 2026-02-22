22 de febrero de 2026 - 10:30

El fuerte temporal en Godoy Cruz arrastró tres vehículos en el Dique Frías y provocó tensión extrema

La tormenta de este sábado generó importantes daños en el Gran Mendoza. En este caso, tres vehículos que realizaban prácticas de motocross fueron llevados por el agua y tuvo que intervenir Defensa Civil.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Allí, una repentina crecida provocada por las intensas lluvias sorprendió a varios vehículos que realizaban prácticas de motocross en el interior del dique. Tres conductores quedaron atrapados y debieron ser rescatados por medio de la intervención de Defensa Civil.

Operativo de rescate

El operativo se desarrolló alrededor de las 21, cuando personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que patrullaba preventivamente la zona, fue alertado sobre la presencia de dos camionetas y un auto varados con personas en su interior.

Debido a la acumulación de agua, se produjo una primera creciente que alcanzó a los vehículos y los arrastró. Ante el agravamiento de las condiciones climáticas, los efectivos retiraron a los ocupantes y lo trasladaron hacia un puesto en altura, considerado zona segura.

Sin embargo, el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok, de 31 años, que aún permanecía dentro de la chata, fue sorprendido por una segunda y más intensa crecida que arrastró el vehículo hasta impactarlo contra el paredón del dique.

En el lugar trabajó también personal de Bomberos, que colaboró en el rescate y en las tareas de asistencia y seguridad.

