15 de febrero de 2026 - 09:59

Homicidio en Godoy Cruz: asesinaron a un joven de un disparo en el cuello en el barrio La Gloria

Un hombre de 25 años, con un frondoso prontuario policial, fue ultimado a balazos en la medianoche. La policía investiga las circunstancias del ataque tras hallar vainas servidas en la escena.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En los últimos minutos de la jornada del sábado, precisamente a las 23:59, un nuevo hecho de sangre conmocionó a los vecinos del Barrio La Gloria, en Godoy Cruz. La víctima, identificada como Maximiliano Garate (25), falleció tras ser alcanzado por un proyectil en el cuello mientras se estaba en la calle.

El hecho fue alertado a través de la línea de emergencias 911, donde se denunciaron detonaciones de arma de fuego y la presencia de un herido en el interior de la Manzana “L” del conocido barrio. Al arribar personal de la Comisaría 52°, encontraron a la víctima en el interior de una vivienda, donde se encontraba acompañado por su hermano.

El relato de los hechos

Según el testimonio del hermano de la víctima, ambos se encontraban en el domicilio cuando se escucharon ráfagas de disparos en el exterior. Momentos después, Maximiliano Garate ingresó a la propiedad sujetándose el cuello y cayó desvanecido en el suelo del comedor de la vivienda.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazó rápidamente al lugar. A pesar de que los profesionales médicos le practicaron maniobras de RCP, no pudieron salvarle la vida y constataron su deceso a causa de la grave lesión sufrida.

Víctima con antecedentes

Durante una minuciosa inspección ocular realizada por los peritos en el lugar del hecho, se procedió al hallazgo y secuestro de tres vainas servidas, lo que confirma la violencia del ataque en la vía pública.

El informe policial destaca, además de los detalles del hecho, que la víctima fatal contaba con un extenso historial delictivo que se remonta al año 2019. Entre sus antecedentes figuran causas por robo agravado y robo simple en grado de tentativa, lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado y resistencia a la autoridad y desobediencia a un funcionario público.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que busca determinar el móvil del ataque e identificar a los autores de los disparos.

