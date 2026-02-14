14 de febrero de 2026 - 21:44

Conducía con más de 2 gramos de alcohol, cayó a un canal y tuvo que ser rescatado

El siniestro ocurrió durante la tarde de este sábado en la calle La Superiora. Personal de bomberos trabajó para asistir al conductor.

Guaymallén: un auto cayó a un canal y los ocupantes tuvieron que ser rescatados

Los Andes
En la tarde-noche de este sábado un grave accidente ocurrió en el departamento de Guaymallén cuando un vehículo terminó adentro de un canal.

El hecho se registró aproximadamente a las 20:00 horas, provocando la movilización de inmediato a los servicios de emergencia a la calle La Superiora.

Por razones que aún son materia de investigación, el hombre conducía alcoholizado un vehículo Fiat perdió el control del rodado, lo que provocó que el automóvil cayera directamente al interior de un canal ubicado en la zona.

Como consecuencia del fuerte impacto y la posición en la que quedó el vehículo, varias personas resultaron atrapadas en el auto, sin poder salir por sus propios medios.

Ante la urgencia del hecho, personal de bomberos se desplazó hasta el lugar del siniestro para realizar las maniobras de rescate y brindar asistencia al afectado.

Además le realizaron el dosaje de alcoholemia que dió positivo con más de dos gramos de alcohol en sangre. Fue trasladado al hospital Central con politraumatismos.

