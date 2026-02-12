Policías recibieron entradas de circo como agradecimiento y las regalaron a niños de Guaymallén

Efectivos del Cumot destinaron los 20 tickets que les habían obsequiado por recuperar un auto robado a pequeños de un merendero de Puente de Hierro. Además, los llevaron a la función y les dieron comida para que disfrutaran a pleno el espectáculo.

Los efectivos resolvieron destinar las entradas a los niños del merendero “Rayito de luz”, ubicado en el barrio Grilli Norte de Puente de Hierro. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Detrás de los operativos de seguridad y el rigor del patrullaje diario, existe un latido humano que a veces logra eclipsar el deber cumplido con actos de pura generosidad. En Guaymallén, lo que comenzó como una serie de exitosas intervenciones policiales en las inmediaciones del circo Rodas, terminó convirtiéndose en una noche mágica para quienes más lo necesitan.

Durante el mes de enero, el personal del Cuerpo Motorizado de Prevención (Cumot), dependiente de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), demostró su compromiso con la seguridad de los vecinos. Gracias a su vigilancia, lograron recuperar un Peugeot 504 que había sido robado dentro del predio del circo y detuvieron a un hombre con medidas judiciales pendientes que perturbaba la tranquilidad de la zona.

Cumot3 | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia Como muestra de una gratitud por devolver la tranquilidad al lugar, el productor del circo decidió obsequiar 20 entradas a los efectivos que participaron en los operativos. Sin embargo, en un acto que resalta la verdadera vocación de servicio, los uniformados decidieron que ese regalo no fuera para ellos: el destino debía ser el asombro y la alegría de los niños.

Sin dudarlo, los efectivos resolvieron donar las entradas a los pequeños del merendero “Rayito de luz”, un espacio ubicado en el barrio Grilli Norte de Puente de Hierro, en Los Corralitos, que es apadrinado con cariño por la propia Unidad de Acción Preventiva.

Cumot2 | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia La logística de la solidaridad no se detuvo ahí. La jefatura de la UAP coordinó cada detalle para que los niños y sus acompañantes pudieran llegar al circo anoche, garantizando su traslado.

Pero el gesto fue más allá de la función: los propios policías colaboraron entregando raciones alimentarias para que a ningún chico le faltara nada mientras disfrutaban del espectáculo. Cumot4 | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia Esta unidad, creada en 2016 para coordinar el despliegue estratégico en el Gran Mendoza, demostró que su misión no sólo es prevenir el delito con patrullas y persecuciones, sino también ser un puente de esperanza en la comunidad. Bajo su órbita funcionan dos divisiones: el Cuerpo Motorizado de Prevención (Cumot) y la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR). Anoche, entre risas y luces de colores, quedó claro que bajo esos uniformes late un compromiso con el bienestar y la felicidad de los más vulnerables.