"Voló 20 metros": murió un policía motorizado tras ser embestido por delincuentes en una persecución

El sargento Alejandro Núñez falleció en el acto tras ser chocado por una camioneta robada que escapaba a más de 100 km/h. La Policía logró detener a dos personas.

Un sargento de la Policía Bonaerense identificado como Alejandro Núñez, integrante de la División Motorizada, murió este lunes mientras intentaba detener a un grupo de delincuentes que escapaban a bordo de una camioneta robada entre los partidos de Quilmes y Avellaneda.

El hecho se inició en el partido de Quilmes, cuando una banda de asaltantes robó una camioneta Chevrolet Tracker. Tras la denuncia al 911, Núñez fue uno de los primeros agentes en localizar el vehículo, iniciando una persecución que se extendió por más de siete kilómetros.

Al llegar al cruce de la avenida Manuel Belgrano y Pierres, en la localidad de Villa Domínico (Avellaneda), los criminales realizaron una maniobra letal: chocaron de manera directa a la moto del policía para sacarlo del camino.

Tras el terrible hecho, un vecino relató el estremecedor momento: "El policía rebotó contra el coche y voló 20 metros. El impacto fue terrible, nunca escuché algo igual. Calculo que la camioneta venía a más de 100 kilómetros por hora". Como consecuencia del choque, el sargento Núñez murió en el lugar de manera instantánea.

Tiroteo y detenidos Tras el choque fatal, los delincuentes intentaron huir a pie, lo que desató un enfrentamiento armado con otros móviles que llegaban de apoyo. Durante el tiroteo, uno de los ladrones resultó herido en un brazo y debió ser asistido en el Hospital Presidente Perón.