Tensión con los policías en Santa Fe: protesta de efectivos llevó a un enfrentamiento interno

La madrugada de este martes dejó a Rosario y la ciudad de Santa Fe sumida en un clima de máxima tensión por una protesta frente a la Jefatura de Policía por reclamos salariales, disconformidad con los aumentos recientes y condiciones laborales. El episodio derivó en un enfrentamiento interno: efectivos en actividad reprimieron a policías vestidos de civil, con los rostros cubiertos, y también a familiares que acompañaban la manifestación.

Los reclamos ocurrieron cerca de la medianoche y funcionaron como detonante de una reacción en cadena. En cuestión de minutos, policías que se encontraban patrullando distintos puntos de la ciudad resolvieron plegarse a la protesta.

El sonido constante de sirenas y balizas marcó el inicio de un acuartelamiento de hecho, con patrulleros y motos oficiales cruzados sobre calles clave, interrumpiendo la circulación.

Tensión frente a la Jefatura: protesta y corte de calle complicaron el tránsito Un grupo de policías y civiles se manifestó frente a la Jefatura de Policía y bloqueó el paso hacia el sur. Hubo presencia de efectivos para liberar la circulación y algunos manifestantes…

La medida de fuerza no se limitó a Rosario. En la capital provincial, Santa Fe, la protesta se replicó con una escena similar: móviles policiales rodearon la Casa de Gobierno, encendieron balizas y sirenas y permanecieron apostados durante varias horas, en señal de respaldo al reclamo iniciado en el sur provincial.

Efectivos de servicio atravesaron sus patrulleros, apagaron los motores y mantuvieron activas las señales lumínicas y sonoras, detalló el portal local 0343.

Desde el Gobierno provincial buscaron desactivar el conflicto poniendo el foco en los números. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, los plus salariales otorgados al personal operativo modificaron de manera sustancial la estructura de ingresos de la Policía provincial y colocaron a varias jerarquías por encima de fuerzas federales como la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional.

De acuerdo con un análisis comparativo de haberes, un inspector promedio de la Policía de Santa Fe, al sumar sueldo de bolsillo, suplemento por tareas operativas y adicional por conducción de patrulleros, puede superar los 2,25 millones de pesos mensuales. Un subinspector con antigüedad ronda los 2,18 millones, mientras que un suboficial promedio se acerca a los 1,9 millones.

Las cifras contrastan con los salarios registrados en enero de 2026 en fuerzas federales. En la Policía Federal Argentina, un suboficial mayor percibió 1.711.185 pesos, un sargento cobró 1.168.762 y un cabo recibió 965.919 pesos. En Gendarmería Nacional, escalas comparables se ubicaron entre 783.112 pesos para un gendarme y 1.533.000 pesos para un suboficial mayor, indicó el medio Aire de Santa Fe.

La mejora salarial forma parte de un plan integral para las fuerzas de seguridad presentado la semana pasada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, con impacto directo en Rosario y en la capital provincial, donde se concentra buena parte del personal destinado a patrullajes, controles y tareas preventivas.