6 de febrero de 2026 - 17:35

Entradas para Zayn Malik en Movistar Arena 2026 en Argentina: dónde comprar y desde cuándo

El artista vendrá a la Argentina con su proyecto solista por primera vez. Su última visita fue hace más de diez años.

Zayn Malik regresará a Argentina.

Zayn Malik regresará a Argentina. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Zayn Malik: un regreso histórico para el público argentino

La última visita de Zayn al país fue en 2014, cuando aún formaba parte de One Direction y la banda atravesaba su momento de mayor popularidad global. Desde su salida del grupo y el inicio de su camino como solista, el artista no había vuelto a pisar suelo argentino.

Zayn Malik junto a One Direction en su última vista en Argentina.
Zayn Malik junto a One Direction en su última vista en Argentina.

Zayn Malik junto a One Direction en su última vista en Argentina.

Esta vez, el show estará enfocado en su identidad artística actual, con un recorrido por sus discos solistas y la presentación de material nuevo. Para muchos seguidores, será la primera vez de Zayn frente al público argentino en un formato completamente personal.

Fecha y lugar del recital

El concierto será el 6 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, uno de los recintos más importantes del país para espectáculos internacionales. La producción del evento estará a cargo de DF Entertainment, responsable de traer a la Argentina a grandes figuras de la música mundial.

Embed - ZAYN - Die For Me (Official Video)

Con capacidad para más de 15 mil personas, el estadio se prepara para una de las fechas más convocantes del calendario musical de 2026.

Cuándo salen a la venta las entradas

La venta de tickets se realizará exclusivamente de manera online y contará con dos instancias:

  • Preventa: 11 de febrero a las 16

Beneficio de hasta 6 cuotas sin interés

  • Venta general: 13 de febrero a las 16

Las entradas para el show de Zayn en el Movistar Arena estarán disponibles únicamente a través del sitio oficial movistararena.com.ar.

Zayn Malik regresará a Argentina
Zayn Malik regresará a Argentina.

Zayn Malik regresará a Argentina.

Desde la organización remarcaron que no habrá venta presencial, por lo que se recomienda adquirir las entradas únicamente a través de los canales oficiales para evitar estafas o reventas irregulares.

