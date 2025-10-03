3 de octubre de 2025 - 14:46

Netflix confirmó que hará un documental con Louis Tomlinson y Zayn Malik para recordar a Liam Payne

El nuevo proyecto revive su historia musical y comparten recuerdos sobre su excompañero fallecido hace casi un año.

Netflix confirmó que hará un documental con Liam Payne junto a Louis Tomlinson y Zayn Malik

Netflix confirmó que hará un documental con Liam Payne junto a Louis Tomlinson y Zayn Malik

Foto:

Por Alejo Zanabria

Los exintegrantes de la banda británico- irlandesa One Direction, Zayn Malik y Louis Tomlinson, han llegado a un acuerdo con Netflix para protagonizar un nuevo documental que repasará la historia de la banda y recordará a su fallecido compañero Liam Payne, poniendo el foco en el impacto que les dejó tener que vivir esta perdida.

Según reveló el medio internacional "The Hollywood Reporter" el nuevo proyecto de los artistas mostrará una gira por carretera a través de Estados Unidos, y la noticia generó un gran revuelo entre los fanáticos alrededor de todo el mundo.

One Direction
Netflix confirmó que hará un documental con Liam Payne junto a Louis Tomlinson y Zayn Malik

Netflix confirmó que hará un documental con Liam Payne junto a Louis Tomlinson y Zayn Malik

Nicola Marsh será el director del documental, que no solo mostrará los paisajes del país sino que también tendrá anécdotas exclusivas de Louis Tomlinson y Zayn Malik a lo largo de su carrera musical. Además, se espera que ambos mencionen a Liam Payne, quién falleció en Buenos Aires el año pasado.

Se espera que la serie llegue a la pantalla de Netflix en 2026 y estará producida por Campfire Studios. Con este novedoso proyecto, la plataforma de streaming intenta llamar la atención de los seguidores de One Direction y de cada uno de sus integrantes, que a pesar de la disolución de la banda siguen de cerca cada carrera musical.

One Direction
Netflix confirmó que hará un documental con Liam Payne junto a Louis Tomlinson y Zayn Malik

Netflix confirmó que hará un documental con Liam Payne junto a Louis Tomlinson y Zayn Malik

Este será un espectáculo absolutamente enorme para Netflix y está garantizado que volverá frenético al ejército global de fanáticos de 1D”, declaró una fuente cercana a la producción citada por el medio británico.

El acuerdo con Netflix

Aunque no se han revelado cifras oficiales, reportes de prensa señalan que el acuerdo firmado por Malik y Tomlinson con la plataforma de streaming es de carácter multimillonario. El proyecto forma parte de la apuesta de Netflix por los documentales musicales que generan gran expectativa en audiencias jóvenes y nostálgicas.

