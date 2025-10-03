3 de octubre de 2025 - 11:49

Netflix confirmó la serie más famosa que tendrá dos temporadas más

Tendrá seis capítulos cada entrega y llegará a la plataforma de streaming.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

"Peaky Blinders" regresará con dos temporadas adicionales, así lo confirmó Netflix con BBC. Estará enfocada en la evolución de la familia Shelby y la historia de una ciudad en reconstrucción. Steven Knight, creador y guionista original, seguirá al frente del proyecto, asegurando continuidad con el espíritu de la serie original.

Cada temporada consistirá en seis episodios de una hora, que serán filmados nuevamente en la ciudad inglesa de Birmingham. La producción seguirá a cargo de Garrison Drama y ahora se suma Kudos, de “La Casa Guinness”. Además, cuenta con la producción ejecutiva de la estrella del programa, Cillian Murphy.

Desde dónde retomarán las nuevas entregas de “Peaky Blinders

La trama de la secuela se situará en 1953, ocho años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Birmingham, todavía marcada por los bombardeos, comienza a levantarse entre el concreto y el acero, y la lucha por controlar la ciudad se intensifica con la llegada de la nueva generación de Shelby.

la trama estará marcada por la lucha por el poder, la ambición desmedida y el legado sangriento de una de las familias ficticias más famosas de la televisión.

Antes de la secuela, la película de "Peaky Blinders"

Los seguidores podrán reencontrarse con los personajes en la versión cinematográfica antes de las nuevas temporadas. Murphy había dejado claro que su regreso dependería de un guion sólido, y Steven Knight ya trabaja en la película, que también se ambientará en Birmingham y continuará la narrativa de la serie.

“The immortal man” que actualmente está en fase de posproducción, se estrenará a inicios de 2026 y contará además con un elenco de lujo conformado por Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan.

La última temporada se emitió en abril de 2022, pero Knight nunca ocultó sus intenciones de continuar la historia en un film. “Luego de la sexta temporada, comenzaré a escribir la película, que transcurrirá y se filmará en Birmingham”, había anticipado el showrunner.

