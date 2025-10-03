Netflix confirmó la serie más famosa que tendrá dos temporadas más

"Peaky Blinders" regresará con dos temporadas adicionales, así lo confirmó Netflix con BBC. Estará enfocada en la evolución de la familia Shelby y la historia de una ciudad en reconstrucción. Steven Knight, creador y guionista original, seguirá al frente del proyecto, asegurando continuidad con el espíritu de la serie original.

Cada temporada consistirá en seis episodios de una hora, que serán filmados nuevamente en la ciudad inglesa de Birmingham. La producción seguirá a cargo de Garrison Drama y ahora se suma Kudos, de “La Casa Guinness”. Además, cuenta con la producción ejecutiva de la estrella del programa, Cillian Murphy.

Desde dónde retomarán las nuevas entregas de “Peaky Blinders” La trama de la secuela se situará en 1953, ocho años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Birmingham, todavía marcada por los bombardeos, comienza a levantarse entre el concreto y el acero, y la lucha por controlar la ciudad se intensifica con la llegada de la nueva generación de Shelby.

la trama estará marcada por la lucha por el poder, la ambición desmedida y el legado sangriento de una de las familias ficticias más famosas de la televisión.

Antes de la secuela, la película de "Peaky Blinders" Los seguidores podrán reencontrarse con los personajes en la versión cinematográfica antes de las nuevas temporadas. Murphy había dejado claro que su regreso dependería de un guion sólido, y Steven Knight ya trabaja en la película, que también se ambientará en Birmingham y continuará la narrativa de la serie.