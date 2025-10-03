Elon Musk vs. Netflix: el controvertido motivo por el que llama a cancelar las suscripciones

Elon Musk vuelve a generar polémica en redes sociales. El multimillonario anunció que canceló su suscripción a Netflix e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo. Según el magnate, la plataforma estaría promoviendo contenido que impulsa una agenda contraria a sus convicciones.

Musk apuntó a Netflix de promover ideologías transgénero y respaldar declaraciones ofensivas contra figuras conservadoras. La reacción provocó un efecto inmediato: varios usuarios compartieron capturas de pantalla confirmando que también habían dado de baja su suscripción.

Entre los mensajes que republicó, se destacó uno de Matt Van Swol, quien criticaba a Netflix por contratar al creador de la serie animada “Dead end paranormal park”, Hamish Steele, señalado por celebrar supuestamente el asesinato de Charlie Kirk y difundir contenido con mensajes pro-trans. El empresario respondió con un “Same”, mostrando su adhesión al reclamo.

Elon argumentó que Netflix estaría intentando adoctrinar a niños. Aunque Steele aseguró que sus comentarios fueron sacados de contexto, la campaña de Musk ya se viralizó y generó un aluvión de mensajes homofóbicos y antisemitas hacia el creador de la serie.

El empresario comentó en su cuenta una publicación del grupo ultraconservador @Libs de TikTok que decía que ”@netflix parece presumir abiertamente de discriminar a las personas blancas”. Musk tuiteó: ”Date de baja de Netflix ” .

It is so rare as to be shocking in recent years to see a straight White man as the hero!

(Not counting movies based on comic books created last century or made by Tom Cruise)



— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2025

La publicación conservadora muestra un informe de inclusión y diversidad de Netflix, que en 2023, el porcentaje de series con un protagonista o coprotagonista perteneciente a alguna minoría fue del 71,4 %, en comparación con el 58,1 % del promedio de la industria.

Si bien no existen cifras oficiales sobre cuántas suscripciones se cancelaron, el impacto comenzó a sentirse en los mercados: las acciones de Netflix cayeron más de un 3% en un solo día, y los inversores mantienen cautela mientras la empresa intenta manejar la situación y su imagen frente a esta controversia mediática.

Por el momento, la “N” roja no emitió ningún comunicado sobre las declaraciones del empresario. Aunque Steele sí aclaró que teme por su vida.