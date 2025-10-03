3 de octubre de 2025 - 11:29

Elon Musk vs. Netflix: el controvertido motivo por el que llama a cancelar las suscripciones

El empresario argumentó que la plataforma de streaming adoctrina a los niños y a sus directores de hacer declaraciones contra conservadores.

Elon Musk pide a sus seguidores que cancelen su suscripción a Netflix.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Elon Musk vuelve a generar polémica en redes sociales. El multimillonario anunció que canceló su suscripción a Netflix e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo. Según el magnate, la plataforma estaría promoviendo contenido que impulsa una agenda contraria a sus convicciones.

Entre los mensajes que republicó, se destacó uno de Matt Van Swol, quien criticaba a Netflix por contratar al creador de la serie animada “Dead end paranormal park”, Hamish Steele, señalado por celebrar supuestamente el asesinato de Charlie Kirk y difundir contenido con mensajes pro-trans. El empresario respondió con un “Same”, mostrando su adhesión al reclamo.

Los motivos de la "cancelación"

Elon argumentó que Netflix estaría intentando adoctrinar a niños. Aunque Steele aseguró que sus comentarios fueron sacados de contexto, la campaña de Musk ya se viralizó y generó un aluvión de mensajes homofóbicos y antisemitas hacia el creador de la serie.

El empresario comentó en su cuenta una publicación del grupo ultraconservador @Libs de TikTok que decía que ”@netflix parece presumir abiertamente de discriminar a las personas blancas”. Musk tuiteó: ”Date de baja de Netflix ”.

La publicación conservadora muestra un informe de inclusión y diversidad de Netflix, que en 2023, el porcentaje de series con un protagonista o coprotagonista perteneciente a alguna minoría fue del 71,4 %, en comparación con el 58,1 % del promedio de la industria.

Si bien no existen cifras oficiales sobre cuántas suscripciones se cancelaron, el impacto comenzó a sentirse en los mercados: las acciones de Netflix cayeron más de un 3% en un solo día, y los inversores mantienen cautela mientras la empresa intenta manejar la situación y su imagen frente a esta controversia mediática.

Por el momento, la “N” roja no emitió ningún comunicado sobre las declaraciones del empresario. Aunque Steele sí aclaró que teme por su vida.

