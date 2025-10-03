3 de octubre de 2025 - 14:35

Daniela Celis brindó la noticia más esperada desde la internación de Thiago Medina

La ex Gran Hermano compartió un comunicado alentador sobre la evolución del estado de salud de Thiago Medina, el padre de sus hijas.

Thiago Medina y Daniela Celis
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

toilette quirurgica exitosa: el parte medico alentador de thiago medina tras la ultima intervencion

"Toilette quirúrgica exitosa": el parte médico alentador de Thiago Medina tras la última intervención

Thiago Medina ya no necesita ninguna asistencia para poder respirar.

Qué dice el primer parte médico del dia de Thiago Medina

El comunicado de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

A través de una historia en sus redes sociales, la ex Gran Hermano informó que el padre de sus hijas, Laia y Aimé, atraviesa una recuperación favorable y que ya no necesita soporte con oxígeno.

“Estamos felices!! Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el Postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, comiendo, y ahora leyendo”, expresó Daniela en el mensaje que rápidamente generó alivio entre quienes siguen de cerca el estado del joven.

alentador mensaje de Daniela Celis sobre Thiago Medina

Con tono esperanzador, agregó que los médicos evalúan el pronto traslado a una sala común: “Les queremos contar que hoy NO requiere soporte con oxígeno, que eso es MUY positivo. Si todo continúa de esta manera esperamos una pronta salida de terapia intensiva!!!”.

Thiago Medina tiene información de la repercusión de su estado de salud

La pareja de Thiago subrayó que él ya está al tanto del acompañamiento que recibe a través de las redes sociales y lo hizo saber con gratitud: “Él ya sabe que están todos USTEDES orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución!! Y les agradece un montón!!!”.

El parte compartido por Celis renueva la expectativa sobre una pronta mejoría definitiva, después de varios días de incertidumbre y oraciones colectivas que acompañaron la evolución del ex participante de Gran Hermano. Su entorno insiste en que cada avance representa un paso clave en el proceso de recuperación, que todavía exige paciencia y seguimiento médico.

Thiago Medina
Thiago Medina sigue luchando por su vida tras dos semanas de internación.

