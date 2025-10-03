Daniela Celis brindó la noticia más esperada desde la internación de Thiago Medina

La ex Gran Hermano compartió un comunicado alentador sobre la evolución del estado de salud de Thiago Medina, el padre de sus hijas.

Daniela Celis compartió este viernes al mediodía una de las noticias más esperadas sobre la salud de Thiago Medina, quien permanece internado tras ser sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El comunicado de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina A través de una historia en sus redes sociales, la ex Gran Hermano informó que el padre de sus hijas, Laia y Aimé, atraviesa una recuperación favorable y que ya no necesita soporte con oxígeno.

“Estamos felices!! Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el Postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, comiendo, y ahora leyendo”, expresó Daniela en el mensaje que rápidamente generó alivio entre quienes siguen de cerca el estado del joven.

alentador mensaje de Daniela Celis sobre Thiago Medina Con tono esperanzador, agregó que los médicos evalúan el pronto traslado a una sala común: “Les queremos contar que hoy NO requiere soporte con oxígeno, que eso es MUY positivo. Si todo continúa de esta manera esperamos una pronta salida de terapia intensiva!!!”.

Thiago Medina tiene información de la repercusión de su estado de salud La pareja de Thiago subrayó que él ya está al tanto del acompañamiento que recibe a través de las redes sociales y lo hizo saber con gratitud: “Él ya sabe que están todos USTEDES orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución!! Y les agradece un montón!!!”.