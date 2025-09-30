Thiago Medina abrió los ojos: el emotivo mensaje de Camilota en televisión

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, mostró una alentadora evolución después del grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre en Moreno. A casi 20 días del impacto que lo dejó internado en terapia intensiva, su familia confirmó que pudo abrir los ojos, ya no depende del respirador y comenzó a hablar.
La noticia fue compartida por su hermana Camilota y por Daniela Celis, madre de sus hijas, quienes destacaron la importancia de la fe, el apoyo colectivo y el trabajo incansable del personal de salud.
Thiago Medina
Se conoció el último parte de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano.
Web
Las palabras de Camilota
En diálogo con Cuestión de Peso (eltrece), Camilota expresó la emoción que siente ante la mejoría de Thiago. “Estoy feliz, me volvió el alma al cuerpo”, declaró, visiblemente conmovida. Luego detalló: “De a poquito mi hermano abrió los ojos, está sin el respirador y está hablando. Yo lo vi ayer, me mostró los dibujitos de las manos de las nenas y le di un beso y un abrazo”. Para ella, lo sucedido tiene un trasfondo espiritual: “Hay un Dios que existe. No más hay que dejar el orgullo de lado y arrodillarse y pedir este milagro. Hay un Dios para todo”. También agradeció las muestras de afecto y energías positivas recibidas: “Cuando lo vi, lo vi con un brillo que se siente, se siente”.
El parte médico de Thiago Medina
El último parte médico confirmó que los especialistas le retiraron la ventilación mecánica y que ahora recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. “Está despierto, conectado con su entorno y continúa en terapia intensiva con pronóstico reservado”, informó Daniela Celis a través de un comunicado en redes sociales. Allí también reconoció el esfuerzo de los profesionales de la salud: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llegan la energía, las oraciones y los deseos de todos”.
Thiago Medina y Daniela Celis con sus hijas Laia y Aimé (2)
El momento más emotivo se produjo cuando Thiago, al recuperar la conciencia, habló con Daniela y le preguntó de inmediato por sus hijas. “Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’”, relató la ex Gran Hermano en sus historias de Instagram. “Recién salgo de verlo. Me miró a los ojos. Lo primero que me preguntó fue por las nenas”. Celis también agradeció la fuerza de quienes acompañan a la familia: “Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas y las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”.