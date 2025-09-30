30 de septiembre de 2025 - 09:50

El corto pero sentido mensaje de Santiago del Moro a Thiago Medina en medio de su delicado estado de salud

El conductor se refirió al delicado estado de salud del ex Gran Hermano durante la entrega de premios Martín Fierro.

Santiago del Moro habló de Thiago Medina en la noche de los Martín Fierro.

Santiago del Moro habló de Thiago Medina en la noche de los Martín Fierro.

Por Agustín Zamora

La ceremonia de premiación de Los Martin Fierro tuvo un momento cargado de emoción cuando Santiago del Moro, conductor de la premiación transmitida por Telefe, decidió dedicarle unas palabras a Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano que lucha por su recuperación tras el accidente en moto que sufrió hace casi tres semanas.

El estado de salud de Thiago Medina

El mensaje de Del Moro se dio en paralelo a una noticia alentadora: Thiago Medina mostró una mejora en su cuadro clínico y ya no depende de un respirador artificial. Según informó su expareja, Daniela Celis, “se le pudo retirar la ventilación mecánica” y actualmente recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo.

Celis también contó que el joven está “despierto, conectado con su entorno”, aunque todavía permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. “Recién salía de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe y las oraciones no tienen que faltar hasta que esté 100% bien”, expresó emocionada.

Thiago Medina tiene un leve mejoría y no necesita respirador.

El proceso es largo y aún queda camino por recorrer, pero cada paso significa esperanza”, aseguró. La noticia trajo alivio a sus seres queridos y a los miles de seguidores que desde el primer día acompañan su recuperación con cadenas de oración y mensajes de aliento en redes sociales.

