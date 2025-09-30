30 de septiembre de 2025 - 09:19

En medio de los Martín Fierro, Santiago del Moro anunció la fecha de regreso de Gran Hermano: los detalles

El anuncio tan esperado llegó en medio de la premiación de los Martín Fierro a la televisión. Será la Generación Dorada de Gran Hermano.

Este lunes se confirmó la fecha de regreso de Gran Hermano.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Terminó la espera. Este lunes 29 de septiembre, en medio de la ceremonía de los premios Martín Fierro, se conoció finalmente la fecha en la que se pondrá al aire la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada. El reality será conducido, una vez más, por Santiago del Moro.

El anuncio llegó, como ha ocurrido en los últimos años, con el conductor, que también fue quién se puso adelante de la entrega de premios, poniendo suspenso a la elección de Telefe. El reality según informó Del Moro saldrá al aire en febrero de 2026.

Santiago del Moro seguirá al frente de Gran Hermano

Hace algunas semanas, Santiago Del Moro rompió el silencio sobre las versiones que indicaban que no formaría parte de Telefe y por ende, de Gran Hermano. El conductor no solo negó la versión, sino que anticipó cómo sería el nuevo formato.

Respecto al reality de supervivencia, contó que la casa tendrá una dinámica completamente distinta a las ediciones pasadas. “Una parte de la casa va a ser famosos y otra no, así que la gente ya se está anotando”.

Gran Hermano
Se trata de la cuarta edición desde el regreso del programa a Telefe en 2022 y todas con Del Moro como conductor. “Hay que darle como una vuelta de tuerca” dijo sobre el formato que es un éxito en la televisión.

“Yo participo desde otro lugar (no desde la producción ejecutiva), desde un armado un poco más general. Soy parte del equipo, pero no soy productor ejecutivo. Me gusta estar, me gusta ver, pero cuando está un poco más avanzada la cosa”, señaló.

