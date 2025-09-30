Los memes luego de que Santiago del Moro anunció que él ganó el Martín Fierro de Oro 2025

Santiago del Moro fue el gran protagonista de la noche en los Premios Martín Fierro 2025 . El conductor se quedó con la estatuilla de oro y también con el premio a mejor labor en conducción masculina por su desempeño al frente de “Gran Hermano”.

Sin embargo, lo que más repercusión generó no fue su victoria, sino la forma en que se anunció: él mismo fue el encargado de dar a conocer el ganador de la máxima distinción . La particular situación no pasó desapercibida y rápidamente se trasladó a X (ex Twitter), donde los usuarios explotaron con memes y comentarios cargados de humor, ironía y hasta críticas.

Las clásicas imágenes de los Spiderman señalándose se replicaron con alusiones al conductor, mientras que otros remarcaron lo insólito de que alguien se premie a sí mismo en vivo y en directo.

“8 horas de transmisión para que el ganador del Martín fierro de oro sea Santiago del Moro que es el conductor es el robo de todos los tiempos ”, escribió un usuario indignado. Otro ironizó: “Santiago del Moro premiándose a sí mismo durante toda la noche ”.

Los mensajes siguieron en la misma línea: “Santiago del Moro, el único conductor que gana ‘mejor conductor’ siendo el peor conductor de la tv”, publicó otro, mientras que no faltaron las comparaciones con colegas. “Del Moro diciéndole al gran Guido Kaczka : ‘Te vas sin nada’. KEEEE? Que te hacés el piola, tomátela, gil! Aguante Guido. Ahr jajdjsj”.

Santiago Del Moro anunciando el Martín Fierro de oro a Santiago Del Moro #MartinFierro2025

El detalle de que no se modificara la dinámica del evento para evitar que el propio animador revelara su nombre como ganador fue lo que más generó comentarios. “Me da tanta risa que Del Moro se tenga que auto anunciar ganador jjsjsjsj no podían cambiar de conductor por UNA terna”, se preguntó otro usuario.

me comi toda esta premiacion para que del moro se lleve el de oro #MartinFierro2025 — lupe (@teterocho) September 30, 2025

Entre las críticas también se coló la incomodidad: “NONONO chicos el CRINGE de Santiago del Moro ganándose el Martín Fierro de oro. Nunca me entró tanta vergüenza ajena en el cuerpo”, publicó alguien más.

De esta manera, la noche que debía consagrar a Del Moro terminó marcada por el revuelo en las redes, que convirtieron su consagración en uno de los temas más comentados del país.

Del Moro anunció su propio Martín Fierro de Oro y fingió una sorpresa seguida de intento de llanto que nunca llegó. Top 3 momentos más vergonzosos de la historia de la tv. — Marian Herrera (@marianherrrera) September 30, 2025

Aptra nos dice que Santiago DelMoro conduce mejor que Guido,Barassi y Pineda

#MartinFierro2025 — DebatimosTV (@DebatimosTV) September 30, 2025

Santiago del Moro se ganaba el Martin Fierro de ORO? Cualquier cosa esto #MartinFierro2025 — (@isushi91s) September 30, 2025

Esperé hasta las 1 de la mañana para que del moro se auto proclame el ganador del Martín fierro de oro. Patético todo #MartinFierro2025 — Emmanuel Chacón (@Emmanuel_Chacon) September 30, 2025

me da tanta risa que del moro se tenga que auto anunciar ganador jjsjsjsj no podían cambiar de conductor por UNA terna — (@ltklmm) September 30, 2025

Del Moro diciéndole al gran Guido Kaczka: " Te vas sin nada" KEEEE? Que te haces el piola tomatela, gil! Aguante Guido. Ahr jajdjsj#MartinFierro2025 — Mar (@marrrdelvalle) September 30, 2025

santiago del moro el único conductor que gana "mejor conductor" siendo el peor conductor de la tv #MartinFierro2025 — agustin (@nabrinalways) September 30, 2025

Del Moro cuando dijo que ganó Del Moro #MartinFierro #MartinFierro2025 — Hernan CaRp 14 (@HernanCaRp14) September 30, 2025

Santiago del moro premiandose a sí mismo durante toda la noche — lili mccool (@padftmoon) September 30, 2025

8 HORAS DE TRANSMISION PARA QUE EL GANADOR DEL MARTIN FIERRO DE ORO SEA SANTIAGO DEL MORO QUE ES EL CONDUCTOR

ES EL ROBO DE TODOS LOS TIEMPOS



— Mati Aromi (@MatiAromi) September 30, 2025

Santiago del Moro anunciando el mismo que ganó el Martin Fierro de oro #MartinFierro2025 — Isma Oliva † (@isma_max) September 30, 2025

Del Moro me hizo acordar a los Premios Sabrina — confundismo (@MalenaaGomez) September 30, 2025