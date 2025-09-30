Los memes luego de que Santiago del Moro anunció que él ganó el Martín Fierro de Oro 2025

Santiago del Moro fue el gran protagonista de la noche en los Premios Martín Fierro 2025. El conductor se quedó con la estatuilla de oro y también con el premio a mejor labor en conducción masculina por su desempeño al frente de “Gran Hermano”.
El conductor de Gran Hermano y de la gala de los premios a lo mejor de la televisión fue de lo más comentado en redes cuando anunció que él ganó el oro.
Sin embargo, lo que más repercusión generó no fue su victoria, sino la forma en que se anunció: él mismo fue el encargado de dar a conocer el ganador de la máxima distinción. La particular situación no pasó desapercibida y rápidamente se trasladó a X (ex Twitter), donde los usuarios explotaron con memes y comentarios cargados de humor, ironía y hasta críticas.
Las clásicas imágenes de los Spiderman señalándose se replicaron con alusiones al conductor, mientras que otros remarcaron lo insólito de que alguien se premie a sí mismo en vivo y en directo.
“8 horas de transmisión para que el ganador del Martín fierro de oro sea Santiago del Moro que es el conductor es el robo de todos los tiempos”, escribió un usuario indignado. Otro ironizó: “Santiago del Moro premiándose a sí mismo durante toda la noche”.
Los mensajes siguieron en la misma línea: “Santiago del Moro, el único conductor que gana ‘mejor conductor’ siendo el peor conductor de la tv”, publicó otro, mientras que no faltaron las comparaciones con colegas. “Del Moro diciéndole al gran Guido Kaczka: ‘Te vas sin nada’. KEEEE? Que te hacés el piola, tomátela, gil! Aguante Guido. Ahr jajdjsj”.
El detalle de que no se modificara la dinámica del evento para evitar que el propio animador revelara su nombre como ganador fue lo que más generó comentarios. “Me da tanta risa que Del Moro se tenga que auto anunciar ganador jjsjsjsj no podían cambiar de conductor por UNA terna”, se preguntó otro usuario.
Entre las críticas también se coló la incomodidad: “NONONO chicos el CRINGE de Santiago del Moro ganándose el Martín Fierro de oro. Nunca me entró tanta vergüenza ajena en el cuerpo”, publicó alguien más.
De esta manera, la noche que debía consagrar a Del Moro terminó marcada por el revuelo en las redes, que convirtieron su consagración en uno de los temas más comentados del país.