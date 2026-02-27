Santiago del Moro confirmó que Divina Gloria no regresará a la casa de Gran Hermano: quién la reemplazará

En las últimas horas, se confirmó que la participante Divina Gloria no regresará a la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de su salida por problemas de salud. La noticia causó gran impacto, ya que inicialmente el conductor Santiago del Moro había informado que el retiro de la actriz sería temporal para realizarse "unos chequeos" a pedido de los médicos.

Sin embargo, a través de sus historias de Instagram, Del Moro aclaró que la decisión final se debe a motivos de salud. “ Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego ”, escribió el conductor.

En el mismo posteo, Del Moro adelantó que el próximo domingo ingresarán dos nuevos jugadores .

La actriz había abandonado la casa el miércoles tras presentar complicaciones de salud y, desde entonces, permanece bajo control médico y, aunque su evolución es favorable, no se encuentra en condiciones de retomar la competencia.

La periodista Pilar Smith brindó información sobre el estado de salud de la participante y explicó que Divina Gloria estuvo internad a en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro , donde ingresó a terapia intensiva con diagnóstico de parálisis del nervio motor.

Si bien ya fue trasladada a sala común y se encuentra fuera de peligro, su cuadro incluyó síntomas que afectaron la movilidad ocular y requirieron seguimiento neurológico.

Dos participantes abandonaron la casa de Gran Hermano

Con esta baja, ya son dos las participantes que han dejado la casa a tan solo una semana del estreno. La primera fue Daniela De Lucía, quien decidió abandonar el certamen tras el fallecimiento de su padre.

Respecto a las vacantes, han surgido especulaciones sobre quiénes ocuparán estos lugares. Se menciona como posibilidad a "Camilota", hermana de Thiago Medina, y, según versiones de Ángel de Brito, la reconocida actriz de telenovelas, Alejandra Majluf, figuraría como suplente.