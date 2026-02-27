27 de febrero de 2026 - 22:03

Santiago del Moro confirmó que Divina Gloria no regresará a la casa de Gran Hermano: quién la reemplazará

El conductor anunció que la actriz queda fuera del reality por recomendación médica. Con esta salida, el programa suma su segunda baja desde su comienzo.

Santiago del Moro anunció que este domingo ingresaran dos nuevos participantes en el reality tras las bajas.&nbsp;

Santiago del Moro anunció que este domingo ingresaran dos nuevos participantes en el reality tras las bajas. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En las últimas horas, se confirmó que la participante Divina Gloria no regresará a la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de su salida por problemas de salud. La noticia causó gran impacto, ya que inicialmente el conductor Santiago del Moro había informado que el retiro de la actriz sería temporal para realizarse "unos chequeos" a pedido de los médicos.

Leé además

polemica por el casting y primera placa caliente en gran hermano: la denuncia de juli poggio

Polémica por el casting y primera placa caliente en Gran Hermano: la denuncia de Juli Poggio

Por Redacción Espectáculos
El reemplazo de Daniela ingresará a Gran Hermano este domingo.

Entre estas dos famosas estaría el reemplazo de Daniela de Lucía en Gran Hermano: entra el domingo

Por Agustín Zamora

Sin embargo, a través de sus historias de Instagram, Del Moro aclaró que la decisión final se debe a motivos de salud.Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego”, escribió el conductor.

posteo del moro

En el mismo posteo, Del Moro adelantó que el próximo domingo ingresarán dos nuevos jugadores.

La actriz había abandonado la casa el miércoles tras presentar complicaciones de salud y, desde entonces, permanece bajo control médico y, aunque su evolución es favorable, no se encuentra en condiciones de retomar la competencia.

La periodista Pilar Smith brindó información sobre el estado de salud de la participante y explicó que Divina Gloria estuvo internada en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro, donde ingresó a terapia intensiva con diagnóstico de parálisis del nervio motor.

Si bien ya fue trasladada a sala común y se encuentra fuera de peligro, su cuadro incluyó síntomas que afectaron la movilidad ocular y requirieron seguimiento neurológico.

Dos participantes abandonaron la casa de Gran Hermano

Con esta baja, ya son dos las participantes que han dejado la casa a tan solo una semana del estreno. La primera fue Daniela De Lucía, quien decidió abandonar el certamen tras el fallecimiento de su padre.

Gran Hermano
El reemplazo de Daniela ingresará a Gran Hermano este domingo.

El reemplazo de Daniela ingresará a Gran Hermano este domingo.

Respecto a las vacantes, han surgido especulaciones sobre quiénes ocuparán estos lugares. Se menciona como posibilidad a "Camilota", hermana de Thiago Medina, y, según versiones de Ángel de Brito, la reconocida actriz de telenovelas, Alejandra Majluf, figuraría como suplente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Furia de Gran Hermano se sometió a una operación y mostró el antes y después.

Furia rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de regresar a Gran Hermano: "Sería ahora"

Por Redacción Espectáculos
Este martes se cerraron las puertas de Gran Hermano y comenzó oficialmente el juego.

Horario confirmado: cuándo comienza la primera gala de Gran Hermano Generación Dorada

Por Redacción Espectáculos
Divina Gloria abandona Gran Hermano

Divina Gloria abandonó la casa de Gran Hermano y hay preocupación: qué le pasó

Por Redacción Espectáculos
cristian u liquido a santiago del moro y opino de la vuelta de emanuel y solange a gran hermano

Cristian U liquidó a Santiago del Moro y opinó de la vuelta de Emanuel y Solange a Gran Hermano

Por Redacción Espectáculos