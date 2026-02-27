Entre estas dos famosas estaría el reemplazo de Daniela de Lucía en Gran Hermano: entra el domingo

La salida voluntaria de Daniela De Lucía dejó un lugar vacante en la casa que se ocupará este este domingo.

La salida de Daniela De Lucía de Gran Hermano: Generación Dorada dejó un vacío en la casa y también abrió la puerta a una jugada inesperada. Este martes en A la tarde dieron un verdadero “último momento” y lanzaron los nombres de las dos famosas que estarían en carrera para ingresar en las próximas horas.

“Una de las opciones para ingresar a la casa, que estuvo aislada en el hotel estos días y podría llegar a entar en las próximas horas, es la querídisma y carismática Camilota”, reveló Santiago Sposato, en referencia a la hermana de Thiago Medina, quien ya fue parte del reality de Telefe en otra edición.

Gran Hermano Daniela tuvo que abandonar Gran Hermano y ya tiene reemplazo. web Pero eso no fue todo. Cuando parecía que la primicia estaba completa, llegó otro nombre que sorprendió a todos en el estudio. Tras una lluvia de pistas, Cora Debarbieri develó el misterio.

“Esta actriz se inició en el rubro infantil, brilló junto a Tato Bores y Nicolás Repetto, entre otros. Reconoció haber tenido una relación con Gustavo Cerati. Rechazó en su momento a Pappo y estuvo con Gonzalo Heredia. Éstas son palabras de ella por eso nombro a cada una de estas personas”, expresó.

Gran Hermano El reemplazo de Daniela ingresará a Gran Hermano este domingo. web Antes de dar el nombre, sorprendiendo al panel con otra información: “Es una actriz que también brilló en las telenovelas y ella es Alejandra Majluf, quien entaría a Gran Hermano en reemplazo de Daniela de Lucía”.