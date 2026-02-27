Entre estas dos famosas estaría el reemplazo de Daniela de Lucía en Gran Hermano: entra el domingo

“Una de las opciones para ingresar a la casa, que estuvo aislada en el hotel estos días y podría llegar a entar en las próximas horas, es la querídisma y carismática Camilota”, reveló Santiago Sposato, en referencia a la hermana de Thiago Medina, quien ya fue parte del reality de Telefe en otra edición.
Pero eso no fue todo. Cuando parecía que la primicia estaba completa, llegó otro nombre que sorprendió a todos en el estudio. Tras una lluvia de pistas, Cora Debarbieri develó el misterio.
“Esta actriz se inició en el rubro infantil, brilló junto a Tato Bores y Nicolás Repetto, entre otros. Reconoció haber tenido una relación con Gustavo Cerati. Rechazó en su momento a Pappo y estuvo con Gonzalo Heredia. Éstas son palabras de ella por eso nombro a cada una de estas personas”, expresó.
Antes de dar el nombre, sorprendiendo al panel con otra información: “Es una actriz que también brilló en las telenovelas y ella es Alejandra Majluf, quien entaría a Gran Hermano en reemplazo de Daniela de Lucía”.
Ángel de Brito también adelantó quién ingresaría a Gran Hermano
"Alejandra Majluf ya está lista para debutar en Gran Hermano. Es una de las suplentes principales para ingresar cuando haya abandonos no vinculados a votación", reveló en su cuenta oficial de X el conductor.
"Tiene contrato firmado, fotos hechas y cláusula de confidencialidad. Todavía no está definido si Dani de Lucía o Divina Gloria tendrán reemplazo", cerró Ángel de Brito sobre Gran Hermano Generación Dorada.