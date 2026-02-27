27 de febrero de 2026 - 09:40

Entre estas dos famosas estaría el reemplazo de Daniela de Lucía en Gran Hermano: entra el domingo

La salida voluntaria de Daniela De Lucía dejó un lugar vacante en la casa que se ocupará este este domingo.

El reemplazo de Daniela ingresará a Gran Hermano este domingo.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

“Una de las opciones para ingresar a la casa, que estuvo aislada en el hotel estos días y podría llegar a entar en las próximas horas, es la querídisma y carismática Camilota”, reveló Santiago Sposato, en referencia a la hermana de Thiago Medina, quien ya fue parte del reality de Telefe en otra edición.

Gran Hermano
Daniela tuvo que abandonar Gran Hermano y ya tiene reemplazo.

Pero eso no fue todo. Cuando parecía que la primicia estaba completa, llegó otro nombre que sorprendió a todos en el estudio. Tras una lluvia de pistas, Cora Debarbieri develó el misterio.

“Esta actriz se inició en el rubro infantil, brilló junto a Tato Bores y Nicolás Repetto, entre otros. Reconoció haber tenido una relación con Gustavo Cerati. Rechazó en su momento a Pappo y estuvo con Gonzalo Heredia. Éstas son palabras de ella por eso nombro a cada una de estas personas”, expresó.

Gran Hermano
El reemplazo de Daniela ingresará a Gran Hermano este domingo.

Antes de dar el nombre, sorprendiendo al panel con otra información: “Es una actriz que también brilló en las telenovelas y ella es Alejandra Majluf, quien entaría a Gran Hermano en reemplazo de Daniela de Lucía”.

Ángel de Brito también adelantó quién ingresaría a Gran Hermano

"Alejandra Majluf ya está lista para debutar en Gran Hermano. Es una de las suplentes principales para ingresar cuando haya abandonos no vinculados a votación", reveló en su cuenta oficial de X el conductor.

Gran Hermano
El reemplazo de Daniela ingresará a Gran Hermano este domingo.

"Tiene contrato firmado, fotos hechas y cláusula de confidencialidad. Todavía no está definido si Dani de Lucía o Divina Gloria tendrán reemplazo", cerró Ángel de Brito sobre Gran Hermano Generación Dorada.

