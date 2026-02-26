26 de febrero de 2026 - 11:47

Se conoció la causa del fallecimiento del padre de Daniela, la coach que estuvo 48 horas en Gran Hermano

A dos días de haber ingresado al reality, la escritora y coach decidió dejar el juego tras recibir la triste noticia.

Se supo la causa de del fallecimiento del padre de la exconcursante de Gran Hermano.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Por Agustín Zamora
La información se conoció el miércoles 25 de febrero y fue confirmada tanto en Intrusos como por la propia producción del ciclo a través de un comunicado oficial. “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”, expresaron desde el programa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2026714122096624000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2026714122096624000%7Ctwgr%5E15783b3d735c2b83f984c1efa3360d1a96ffc027%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fespectaculos%2Fmurio-el-papa-una-participante-gran-hermano-generacion-dorada-el-comunicado-la-produccion-n5981860&partner=&hide_thread=false

Según se detalló, Daniela fue informada inmediatamente por el equipo y recibió contención profesional. “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”, señalaron. Frente a este escenario, la decisión fue clara: priorizar a su familia. “Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”.

Horas más tarde, la propia Daniela rompió el silencio con un mensaje que le envió a Luis Ventura para A la tarde (América TV). Conmovida por el mal momento que le toca atravesar, explicó: “Yo estoy bien, acabo de salir de la casa y estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá”.

Gran Hermano
La causa del fallecimiento del padre de Daniela De Lucía

Sobre el cuadro de salud de su papá, dio detalles que hasta entonces no se conocían públicamente. “Mi papá tenía un deterioro físico desde hace tiempo”, reveló. Y aunque la familia sabía que atravesaba complicaciones, el desenlace fue inesperado: “No lo esperábamos, pero una infección en escaras de la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin”.

El padre de la coach vivía en Tandil, ciudad a la que ella viajó antes de ingresar al reality para despedirse. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento la sorprendió ya dentro de la casa más famosa del país.

Con profunda tristeza, Daniela dejó entrever que su experiencia en el programa quedó definitivamente atrás. “Estoy triste, pero no quería dejar de mandar este mensaje. Fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida misma, la vida de verdad con la familia”, cerró en el mensaje que le envío a Luis Ventura.

