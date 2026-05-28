28 de mayo de 2026 - 10:01

Disney+ lanzó el tráiler de X-Men '97, temporada 2: cuándo se estrena

Los episodios explorarán el origen de uno de los personajes más odiados del universo de Marvel y cómo se convirtió en uno de los mutantes más poderosos.

Disney+ lanzó el primer trailer de X-Men 97 temporada 2 y confirmó el regreso de un esperado villano

Disney+ lanzó el primer trailer de "X-Men '97" temporada 2 y confirmó el regreso de un esperado villano

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Así es la casa en la que viven Noelia Marzol y su familia.

Así es la espectacular casa en la que vive Noelia Marzol: estética moderna, cálida y minimalista

Por Agustín Zamora
La película animada de Netflix que ya superó las 10 millones de reproducciones: no es Intercambiados

La película animada de Netflix que ya superó las 10 millones de reproducciones: no es "Intercambiados"

Por Redacción Espectáculos

La nueva entrega llegará a Disney+ el 1° de julio y apostará fuerte por los viajes en el tiempo, nuevas versiones de personajes clásicos y el duelo que dejó la muerte de Gambit.

Apocalipsis será el gran enemigo de la temporada 2 de X-Men '97

El tráiler mostró a En Sabah Nur, más conocido como Apocalypse (Apocalipsis), en distintas etapas de su vida y en diferentes líneas temporales. Según adelantaron los productores de la serie a Entertainment Weekly, los nuevos episodios explorarán los orígenes del personaje y cómo se convirtió en uno de los mutantes más poderosos y temidos del universo Marvel.

Embed - Marvel Animation’s X-Men ‘97 Season 2 | Official Trailer

Parte de los X-Men quedaron atrapados en distintos momentos de la historia tras los eventos del final de temporada. Xavier, Magneto, Rogue, Nightcrawler y Beast fueron enviados al Egipto del año 3000 a.C., justo en el inicio del reinado de Apocalypse.

Mientras tanto, Jean Grey y Cyclops terminaron en el año 3960, donde tendrán un inesperado reencuentro familiar junto a sus hijos.

Qué pasó con Wolverine, Storm y Morph

El avance también dejó pistas sobre el destino de Wolverine, Storm y Morph, quienes permanecen desaparecidos. Las imágenes mostraron posibles nuevas versiones de Storm vinculadas a la Fuerza Fénix y hasta a Morph transformándose en Deadpool.

Wolverine en la segunda temporada de la serie de Disney+
Wolverine en la segunda temporada de la serie de Disney+

Wolverine en la segunda temporada de la serie de Disney+

Los productores evitaron revelar demasiados detalles, aunque confirmaron que Bishop y Forge tendrán la misión de reunir nuevamente al equipo antes de que Apocalypse ataque a los X-Men en su momento más vulnerable.

La muerte de Gambit seguirá siendo clave

Uno de los puntos centrales de la segunda temporada será el impacto emocional de la muerte de Gambit. Desde Marvel confirmaron que la pérdida seguirá afectando especialmente a Rogue y adelantaron que los fanáticos de los cómics probablemente ya puedan imaginar hacia dónde apunta la historia.

La escena post créditos de la primera temporada había mostrado a Apocalypse frente al cuerpo de Gambit sosteniendo una de sus cartas, una referencia que despertó teorías sobre el posible regreso del personaje bajo una nueva forma.

Nuevos personajes en “X-Men ‘97” temporada 2

El tráiler también confirmó la aparición de varios personajes nuevos y versiones renovadas de mutantes clásicos. Entre ellos estarán: Psylocke, Colossus, X-Force, Angel en su versión Archangel y Polaris, hija de Magneto.

Los personajes que se suman a la segunda temporada en Dinsey+
Los personajes que se suman a la segunda temporada en Disney+

Los personajes que se suman a la segunda temporada en Disney+

Sobre Polaris, los productores adelantaron que tendrá un papel fundamental en la historia y que será una de las mutantes más poderosas de la temporada.

Marvel ya piensa en más temporadas de X-Men '97

Marcel reveló que la temporada 3 ya se encuentra avanzada y que incluso comenzaron el desarrollo de la cuarta parte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Últimos dos días en Netflix: se va la película de acción que esperó 24 años para ser estrenada

Últimos dos días en Netflix: se va la película de acción que esperó 24 años para ser estrenada

Por Redacción Espectáculos
Emma Thompson, de 67 años, comentó que las mujeres no necesitan permiso para existir en pantalla. 

Estudios muestran que Hollywood prefiere hombres llamados Chris y animales parlantes antes que mujeres mayores

Por Redacción Espectáculos
Rodrigo Lussich habló de Santiago del Moro y Gran Hermano.

Escándalo en Gran Hermano: expulsaron a Lola y Santiago del Moro la cruzó en vivo

Por Redacción Espectáculos
Dio positivo en un control de alcoholemia

Lola Latorre habló sobre las críticas que recibe por ser "cheta": "Me angustia que crean que no trabajo"

Por Redacción Espectáculos