Disney+ lanzó el tráiler de X-Men '97, temporada 2: cuándo se estrena

Marvel y Disney+ revelaron el primer tráiler oficial de la segunda temporada de “X-Men ‘97” , la exitosa serie animada que continúa la historia del clásico noventero. El adelanto confirmó que Apocalypse será el gran villano de los nuevos episodios y mostró el complejo escenario que atraviesan los mutantes tras el impactante final de la primera temporada.

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La nueva entrega llegará a Disney+ el 1° de julio y apostará fuerte por los viajes en el tiempo, nuevas versiones de personajes clásicos y el duelo que dejó la muerte de Gambit.

El tráiler mostró a En Sabah Nur, más conocido como Apocalypse (Apocalipsis), en distintas etapas de su vida y en diferentes líneas temporales. Según adelantaron los productores de la serie a Entertainment Weekly, los nuevos episodios explorarán los orígenes del personaje y cómo se convirtió en uno de los mutantes más poderosos y temidos del universo Marvel.

Parte de los X-Men quedaron atrapados en distintos momentos de la historia tras los eventos del final de temporada. Xavier, Magneto, Rogue, Nightcrawler y Beast fueron enviados al Egipto del año 3000 a.C., justo en el inicio del reinado de Apocalypse.

Mientras tanto, Jean Grey y Cyclops terminaron en el año 3960, donde tendrán un inesperado reencuentro familiar junto a sus hijos.

Qué pasó con Wolverine, Storm y Morph

El avance también dejó pistas sobre el destino de Wolverine, Storm y Morph, quienes permanecen desaparecidos. Las imágenes mostraron posibles nuevas versiones de Storm vinculadas a la Fuerza Fénix y hasta a Morph transformándose en Deadpool.

Wolverine en la segunda temporada de la serie de Disney+ Wolverine en la segunda temporada de la serie de Disney+ gentileza

Los productores evitaron revelar demasiados detalles, aunque confirmaron que Bishop y Forge tendrán la misión de reunir nuevamente al equipo antes de que Apocalypse ataque a los X-Men en su momento más vulnerable.

La muerte de Gambit seguirá siendo clave

Uno de los puntos centrales de la segunda temporada será el impacto emocional de la muerte de Gambit. Desde Marvel confirmaron que la pérdida seguirá afectando especialmente a Rogue y adelantaron que los fanáticos de los cómics probablemente ya puedan imaginar hacia dónde apunta la historia.

La escena post créditos de la primera temporada había mostrado a Apocalypse frente al cuerpo de Gambit sosteniendo una de sus cartas, una referencia que despertó teorías sobre el posible regreso del personaje bajo una nueva forma.

Nuevos personajes en “X-Men ‘97” temporada 2

El tráiler también confirmó la aparición de varios personajes nuevos y versiones renovadas de mutantes clásicos. Entre ellos estarán: Psylocke, Colossus, X-Force, Angel en su versión Archangel y Polaris, hija de Magneto.

Los personajes que se suman a la segunda temporada en Dinsey+ Los personajes que se suman a la segunda temporada en Disney+ gentileza

Sobre Polaris, los productores adelantaron que tendrá un papel fundamental en la historia y que será una de las mutantes más poderosas de la temporada.

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