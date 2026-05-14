Empieza y cierra la historia en 48 minutos: Disney+ revive al personaje más violento de Marvel

Disney+ trajo de regreso a una de las figuras más oscuras y brutales de Marvel con el estreno de un nuevo especial. La película dura apenas 48 minutos e intenta recuperar a uno de los antihéroes más populares del UCM. Sin embargo, generó controversia por un detalle técnico: los malos efectos visuales y problemas de sonido.
“The Punisher: One Last Kill” es el nuevo especial estrenado por Disney+ que marca el regreso de Frank Castle, el personaje interpretado nuevamente por Jon Bernthal. La película funciona como una historia autoconclusiva, aunque mantiene conexión con los eventos vistos en “The Punisher” y también con “Daredevil: Born Again”.
"The Punisher: One Last Kill" , la nueva apelícula de Disney+ y Marvel.
“The Punisher: One Last Kill” , la nueva apelícula de Disney+ y Marvel.
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De qué trata "The Punisher: One Last Kill"
La historia vuelve a centrarse en Frank Castle, el exmarine convertido en justiciero que libra una guerra personal contra el crimen utilizando métodos extremos.
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En esta nueva entrega, el personaje se enfrenta a una serie de situaciones cada vez más violentas mientras intenta cerrar definitivamente algunos conflictos de su pasado. El especial mantiene el tono oscuro y realista que convirtió a “The Punisher” en una de las producciones más populares entre los fanáticos de Marvel.
Buenas críticas al contenido, pulgar abajo para la técnica
En Rotten Tomatoes, "The Punisher: One Last Kill" obtuvo un 86% de aprobación de la crítica especializada y un 91% de valoración por parte del público. El regreso de Jon Bernthal también fue uno de los aspectos más celebrados. Pese a la buena recepción general, el estreno también tuvo múltiples reclamos de usuarios en redes sociales relacionados con problemas de audio en Disney+ y los efectos visuales.
La respuesta de Disney+ a los problemas de sonido.
La respuesta de Disney+ a los problemas de sonido.
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En redes sociales, varios espectadores aseguraron que los diálogos se escuchaban demasiado bajos o que existían fallas en la configuración del sonido envolvente durante algunas escenas clave del especial.
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Disney+ respondió públicamente a parte de los reclamos y confirmó que su equipo técnico estaba trabajando para solucionar los inconvenientes detectados tras el lanzamiento.
Además del audio, otra escena que despertó debate fue una secuencia de acción en la que Frank Castle cae desde un edificio, momento que algunos usuarios criticaron por los efectos visuales utilizados.