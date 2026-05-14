Empieza y cierra la historia en 48 minutos: Disney+ revive al personaje más violento de Marvel

Aunque tuvo buenas críticas sobre su contenido y la trama, usuarios en redes se quejaron por problemas de sonido y malos efectos visuales.

Disney+ sumó una nueva película con un antihéroe de Marvel.

Disney+ trajo de regreso a una de las figuras más oscuras y brutales de Marvel con el estreno de un nuevo especial. La película dura apenas 48 minutos e intenta recuperar a uno de los antihéroes más populares del UCM. Sin embargo, generó controversia por un detalle técnico: los malos efectos visuales y problemas de sonido.

“The Punisher: One Last Kill” es el nuevo especial estrenado por Disney+ que marca el regreso de Frank Castle, el personaje interpretado nuevamente por Jon Bernthal. La película funciona como una historia autoconclusiva, aunque mantiene conexión con los eventos vistos en “The Punisher” y también con “Daredevil: Born Again”.

"The Punisher: One Last Kill" , la nueva apelícula de Disney+ y Marvel. “The Punisher: One Last Kill” , la nueva apelícula de Disney+ y Marvel. gentileza De qué trata "The Punisher: One Last Kill" La historia vuelve a centrarse en Frank Castle, el exmarine convertido en justiciero que libra una guerra personal contra el crimen utilizando métodos extremos.

Embed - The Punisher: La Última Muerte | Tráiler Oficial | Doblado

En esta nueva entrega, el personaje se enfrenta a una serie de situaciones cada vez más violentas mientras intenta cerrar definitivamente algunos conflictos de su pasado. El especial mantiene el tono oscuro y realista que convirtió a “The Punisher” en una de las producciones más populares entre los fanáticos de Marvel.