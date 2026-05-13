Anuncio sorpresa: Avatar 3 ya tiene fecha de estreno en una popular plataforma de streaming

Luego de meses de expectativa y tras convertirse en uno de los grandes fenómenos de taquilla del último año, finalmente la película de "Avatar: Fuego y Ceniza" llegará a una plataforma de streaming. Pese a no ser la más taquillera de la trilogía, su director apostará por dos entregas más.

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La tercera entrega dirigida por James Cameron arribará en Disney+. La producción logró recaudar 1.485 millones de dólares a nivel global y se transformó en una de las películas más exitosas del cine en 2025.

La historia vuelve a centrarse en Jake Sully y Neytiri, interpretados nuevamente por Sam Worthington y Zoe Saldaña , mientras enfrentan una nueva amenaza en Pandora luego de la pérdida de uno de sus hijos . En esta ocasión aparece la tribu Mangkwan , un grupo vinculado al fuego liderado por la misteriosa Varang , personaje interpretado por Oona Chaplin.

Con más de tres horas de duración , la película apuesta nuevamente por una combinación de ciencia ficción, acción, drama y grandes secuencias visuales, sello característico de la saga creada por James Cameron. Sin embargo, pese a sus enormes números en taquilla, "Avatar: Fuego y Ceniza" quedó lejos de igualar el impacto histórico de las dos entregas anteriores .

La primera Avatar continúa siendo la película más taquillera de todos los tiempos con 2.923 millones de dólares recaudados, mientras que "Avatar: El sentido del agua" ocupa el tercer lugar histórico con 2.334 millones. Comparada con esas cifras, la tercera entrega mostró una caída importante en recaudación.

Varang, el nuevo personaje de Avatar 3 Varang, el nuevo personaje de Avatar 3 gentileza

Las críticas de Avatar 3

Además, la película recibió críticas más divididas que sus predecesoras. Varios especialistas destacaron el espectáculo visual y la ambición técnica de Cameron, aunque cuestionaron que la historia repite fórmulas narrativas ya vistas en anteriores capítulos de la franquicia.

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El futuro de la saga tampoco está completamente asegurado. Aunque Cameron mantiene su intención de continuar hasta Avatar 5, recientemente reconoció que todavía no está garantizada la producción de la cuarta película y que Disney analiza cuidadosamente el rendimiento comercial de esta última entrega antes de avanzar.

Cuándo se estrena "Avatar: Fuego y ceniza" en Disney+

Disney+ confirmó que “Avatar: Fuego y Ceniza” llegará a la plataforma el próximo 24 de junio de 2026, sin costo adicional para los suscriptores.