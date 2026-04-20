20 de abril de 2026 - 13:43

Marvel dijo qué película hay que ver sí o sí antes de "Doomsday": vuelve a los cines con material inédito

No hace falta ver tantas películas. De cara al estreno más esperado de 2026, los hermanos Russo revelaron cuál es la clave para entender la nueva historia.

Marvel reveló qué película hay que ver sin falta antes de “Doomsday”

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La película que hay que ver sí o sí es “Avengers: Endgame”, de 2019. El cierre de la Saga del Infinito regresará a los cines el 25 de septiembre con una versión especial que incluirá escenas inéditas directamente conectadas con la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel.

Embed - Avengers: Doomsday | Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines

De vuelta al cine con “Avengers: Endgame”

Lejos de ser una simple maniobra comercial, la decisión tiene un peso narrativo clave. Joe Russo, uno de los directores detrás de "Endgame" y también de "Doomsday", explicó que este reestreno funciona como un puente entre ambas historias. Según detalló, el nuevo material incorporado ayudará a enlazar el final de los Vengadores originales con el nuevo conflicto que se desarrollará en diciembre.

La idea, en palabras del propio Russo, es ofrecer una “oportunidad única” para expandir la historia y profundizar en el nuevo arco argumental. En concreto, las escenas añadidas estarán ambientadas en el universo de "Doomsday", lo que permitirá anticipar elementos clave de la trama y reactivar el interés de los fans.

Embed - Marvel Studios' Avengers: Endgame - Official Trailer

Robert Downey Jr. como Iron Man y Doctor Doom

Uno de los puntos más llamativos de esta nueva etapa es el regreso de Robert Downey Jr., aunque no como Iron Man. El actor volverá al MCU en el rol de Doctor Doom, el gran villano de la próxima fase.

Según reveló Russo, la idea surgió tras conversaciones con Kevin Feige y el propio Downey, en una apuesta por cambiar la lógica de los cómics: el actor que interpretó al héroe definitivo ahora encarnará al antagonista central.

Robert Downey Jr. como Doctor Doom.
Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

Este giro busca revitalizar la narrativa del universo Marvel, que en los últimos años enfrentó críticas por la irregularidad de la llamada Saga del Multiverso. La estrategia apunta a recuperar cohesión y, sobre todo, reconectar con el público a través de una historia más unificada y emocional.

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