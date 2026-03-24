24 de marzo de 2026 - 16:47

Nuevo capítulo de Marvel: estrena la segunda temporada de "Daredevil: Born Again" en Disney+

La segunda entrega de "Daredevil: Born Again" llega a Disney+ este martes, con un enfrentamiento total entre Daredevil y Kingpin.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El regreso de uno de los héroes más oscuros del Universo Cinematográfico de Marvel ya es una realidad. Este martes 24 de marzo se estrena la segunda temporada de " Daredevil: Born Again" en Disney+, marcando el inicio de una nueva etapa para Matt Murdock y su cruzada en Hell’s Kitchen.

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El lanzamiento será a las 22, hora en Argentina, en línea con el estreno global simultáneo que caracteriza a las producciones de Marvel en la plataforma.

La serie retoma la historia seis meses después de los eventos de la primera temporada y encuentra a una Nueva York completamente dominada por Wilson Fisk, ahora convertido en alcalde y decidido a erradicar a los vigilantes. En ese contexto, Daredevil pasa a ser el “enemigo público número uno”, obligando a Murdock a operar desde las sombras en una ciudad donde la ley y el crimen parecen haber colapsado en una misma estructura de poder.

Embed - Daredevil Born Again | Temporada 2 | Tráiler Oficial | Doblado

Una guerra política y física en el corazón de Marvel

Bajo el lema “Resistir, Rebelarse, Reconstruir”, la nueva temporada profundiza el tono político de la serie y plantea un enfrentamiento total entre Daredevil y Kingpin. El conflicto ya no se limita a las calles: ahora se libra también en tribunales, instituciones y en la opinión pública.

El regreso de Charlie Cox como Matt Murdock y Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk vuelve a ser el eje de la narrativa, acompañado por personajes clave como Karen Page y Foggy Nelson. A esto se suma una de las incorporaciones más esperadas por los fanáticos: Jessica Jones, interpretada nuevamente por Krysten Ritter, ampliando el universo callejero de Marvel.

Además, la temporada promete momentos de alto impacto emocional y físico, incluyendo un combate de boxeo que remite directamente al legado del padre de Murdock, anticipando consecuencias dramáticas para el desarrollo del personaje.

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