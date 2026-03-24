Nuevo capítulo de Marvel: estrena la segunda temporada de "Daredevil: Born Again" en Disney+

La segunda entrega de "Daredevil: Born Again" llega a Disney+ este martes, con un enfrentamiento total entre Daredevil y Kingpin.

El regreso de uno de los héroes más oscuros del Universo Cinematográfico de Marvel ya es una realidad. Este martes 24 de marzo se estrena la segunda temporada de " Daredevil: Born Again" en Disney+, marcando el inicio de una nueva etapa para Matt Murdock y su cruzada en Hell’s Kitchen.

El lanzamiento será a las 22, hora en Argentina, en línea con el estreno global simultáneo que caracteriza a las producciones de Marvel en la plataforma.

La serie retoma la historia seis meses después de los eventos de la primera temporada y encuentra a una Nueva York completamente dominada por Wilson Fisk, ahora convertido en alcalde y decidido a erradicar a los vigilantes. En ese contexto, Daredevil pasa a ser el “enemigo público número uno”, obligando a Murdock a operar desde las sombras en una ciudad donde la ley y el crimen parecen haber colapsado en una misma estructura de poder.

Embed - Daredevil Born Again | Temporada 2 | Tráiler Oficial | Doblado Una guerra política y física en el corazón de Marvel Bajo el lema “Resistir, Rebelarse, Reconstruir”, la nueva temporada profundiza el tono político de la serie y plantea un enfrentamiento total entre Daredevil y Kingpin. El conflicto ya no se limita a las calles: ahora se libra también en tribunales, instituciones y en la opinión pública.

El regreso de Charlie Cox como Matt Murdock y Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk vuelve a ser el eje de la narrativa, acompañado por personajes clave como Karen Page y Foggy Nelson. A esto se suma una de las incorporaciones más esperadas por los fanáticos: Jessica Jones, interpretada nuevamente por Krysten Ritter, ampliando el universo callejero de Marvel.