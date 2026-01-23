23 de enero de 2026 - 10:52

Marvel reveló quién será el protagonista de "Avengers: Doomsday": es una figura original

Los directores del universo cinematográfico de superhéroes revelaron qué personaje icónico será la cara principal de la película.

Marvel anunció quién será el protagonista de Avengers: Doomsday.

Los Andes
Redacción Espectáculos

Los directores Anthony y Joe Russo

El eje narrativo de la película estará puesto en Steve Rogers, el Capitán América original. Su participación tendrá un peso emocional y simbólico fuerte.

Según explicaron los Russo, su presencia busca reconectar con las raíces del UCM y “recuperar el corazón épico que marcó las etapas más exitosas de la franquicia”.

“Avengers: Doomsday” forma parte del plan de Marvel Studios para avanzar hacia el cierre de la llamada Saga del Multiverso.

Funciona como antesala directa de “Avengers: Secret Wars", el evento que pondrá fin a una de las etapas más extensas y ambiciosas del estudio.

Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers.

Cuándo se estrena "Avengers: Doomsday"

Marvel confirmó que el estreno está previsto para 2026, con fechas tentativas ubicadas a comienzos de mayo.

Aunque aún no hay un anuncio global definitivo, distintas fuentes de la industria señalan el 1 de mayo como la fecha principal, con posibles ajustes según el territorio.

La expectativa creció en los últimos meses gracias a avances promocionales y teasers que anticipan el regreso de múltiples figuras del UCM y un cruce de universos sin precedentes.

Elenco confirmado y universo expandido

Además del rol protagónico de Steve Rogers, "Avengers: Doomsday" contará con un reparto coral que reunirá héroes y villanos de distintas sagas: Robert Downey Jr. como Doctor Doom, el gran antagonista del film; Tenoch Huerta como Namor, líder de Talokan; y los regresos confirmados de Thor, Ant-Man, Black Panther y Shang-Chi. Además, harán apariciones de los X-Men clásicos y miembros de los Fantastic Four.

Marvel presentó a Thor oficialmente y regresará para "Avengers: Doomsday"

