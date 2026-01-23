Marvel reveló quién será el protagonista de "Avengers: Doomsday": es una figura original

ya tiene definido a Marvel Studios confirmó uno de los datos más esperados por los fans del UCM. “ Avengers: Doomsday” su . Así lo confirmaron los directores Anthony y Joe Russo, quienes adelantaron que protagonista central se trata de un personaje clave dentro de la historia y no de una aparición secundaria, con un rol decisivo en el desarrollo del conflicto.
El eje narrativo de la película estará puesto en
Steve Rogers, el . Su participación tendrá un peso emocional y simbólico fuerte. Capitán América original
Según explicaron los Russo, su presencia busca reconectar con las raíces del UCM y
“recuperar el corazón épico que marcó las etapas más exitosas de la franquicia”.
“Avengers: Doomsday” forma parte del plan de Marvel Studios para avanzar hacia el cierre de la llamada Saga del Multiverso.
Funciona como antesala directa de
“Avengers: Secret Wars", el evento que pondrá fin a una de las etapas más extensas y ambiciosas del estudio.
Chris Evans regresa a Marvel en su papel de Steve Rogers.
Cuándo se estrena " Avengers: Doomsday"
Marvel confirmó que el estreno está previsto para 2026, con fechas tentativas ubicadas a comienzos de mayo.
Aunque aún no hay un anuncio global definitivo, distintas fuentes de la industria
señalan el 1 de mayo como la fecha principal, con posibles ajustes según el territorio.
La expectativa creció en los últimos meses gracias a avances promocionales y teasers que anticipan el regreso de múltiples figuras del UCM y un cruce de universos sin precedentes.
Elenco confirmado y universo expandido
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marvel/status/2003465762292519314?s=20&partner=&hide_thread=false
Además del rol protagónico de Steve Rogers, "Avengers: Doomsday" contará con un reparto coral que reunirá héroes y villanos de distintas sagas:
Robert Downey Jr. como Doctor Doom, el gran antagonista del film; Tenoch Huerta como Namor, líder de Talokan; y los regresos confirmados de Thor, Ant-Man, Black Panther y Shang-Chi. Además, harán apariciones de los X-Men clásicos y miembros de los Fantastic Four.
