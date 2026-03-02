2 de marzo de 2026 - 22:00

Tom Holland y Zendaya se casaron en secreto tras cinco años de relación

Tras meses de especulaciones y bajo un fuerte hermetismo, se conoció que la pareja de Hollywood ya celebró su casamiento lejos del ojo público.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los actores Tom Holland y Zendaya se casaron en secreto luego de cinco años de relación, según confirmó el entorno cercano de la actriz. La pareja, que se conoció durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, optó por celebrar la boda en la más estricta privacidad.

El vínculo entre ambos comenzó en el set de la película de Marvel hace casi una década y se oficializó públicamente tiempo después. Desde entonces, se consolidaron como una de las parejas más seguidas de Hollywood, aunque en los últimos años redujeron al mínimo sus apariciones públicas.

Los rumores de compromiso surgieron entre Navidad y Año Nuevo de 2025, cuando la actriz apareció con un anillo de compromiso en su dedo anular. Sin confirmaciones oficiales, la especulación creció durante meses.

La versión tomó fuerza recientemente en los Premios SAG, cuando un amigo íntimo de la actriz deslizó que el casamiento ya se había concretado. La confirmación definitiva llegó de la mano del estilista Law Roach, colaborador histórico de Zendaya, quien aseguró en diálogo con Access Hollywood que la boda “ya pasó” y que la prensa simplemente “se lo perdió”.

Aunque no trascendieron imágenes ni detalles de la ceremonia, todo indica que el enlace habría tenido lugar en diciembre de 2025 o a comienzos de 2026, en un contexto completamente alejado de los flashes y la exposición mediática.

La decisión de mantener el evento en secreto refuerza el perfil bajo que ambos eligieron para su vida privada, en contraste con la magnitud de su fama internacional.

